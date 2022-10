La Russie utilise des «drones kamikazes» de fabrication iranienne pour frapper autour de Kyiv

L’armée russe déploie des «drones kamikazes» de fabrication iranienne pour frapper autour de la capitale ukrainienne de Kyiv alors qu’elle continue d’intensifier les attaques contre les zones civiles.

La Russie a lancé des barrages de missiles, d’obus et d’autres munitions sur les villes ukrainiennes lors d’une campagne qui a débuté lundi. Le président russe Vladimir Poutine a juré de se venger du bombardement et de la destruction partielle du pont de Kertch la semaine dernière, qui relie la Russie à la Crimée.

Les autorités russes ont arrêté mardi 8 personnes en lien avec l’attaque du pont, bien que l’Ukraine ait nié toute implication dans l’opération.

Les drones iraniens ont été vus remplis d’explosifs avant de voler vers des cibles, bien qu’il ne soit pas clair s’ils ont fait des victimes.

DE MULTIPLES EXPLOSIONS ROCHER L’EST DE L’UKRAINE VILLE DE KHARKIV

La Russie a dévoilé lundi son changement de stratégie avec un bombardement de plusieurs heures de Kyiv et de 15 autres grandes villes ukrainiennes. L’attaque a laissé des pans entiers de la capitale sans électricité, sans chauffage ni eau.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a qualifié les Russes de “terroristes” pour la frappe, qui a vu des missiles atterrir sur des immeubles résidentiels, dans des parcs et sur des terrains de jeux pour enfants.

LA RUSSIE VA EVACUER LES MEILLEURS OFFICIERS DE SECURITE ET LEURS FAMILLES DES REGIONS OCCUPEES EN UKRAINE : RAPPORT

Ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov a condamné les attaques comme des crimes de guerre et a appelé les pays occidentaux à fournir davantage de systèmes de défense aérienne à l’Ukraine.

L’Allemagne et l’OTAN ont réagi en organisant l’achat de systèmes de défense aérienne supplémentaires pour l’Europe et ses alliés. Les candidats probables sont le système israélien Arrow 3, les plates-formes américaines Patriot et allemande IRIS-T, selon Reuters.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Malgré le barrage de missiles, les forces ukrainiennes continuent de repousser les troupes russes du territoire occupé. Une grande partie du territoire que Poutine a prétendu annexer lors d’une cérémonie élaborée la semaine dernière est désormais sous contrôle ukrainien.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.