La Russie utilise de vieux missiles ukrainiens contre l’Ukraine, déclare un général

Les trois missiles font partie d’un plus grand nombre de missiles plus anciens modernisés utilisés dans les frappes, certains comme leurres et certains modernisés avec des ogives.

L’utilisation d’anciens missiles de croisière – y compris ceux construits en Ukraine il y a des décennies – n’est qu’un élément d’un conflit complexe et meurtrier dans lequel la tromperie joue un rôle, ainsi que les combats sur le champ de bataille.

Dans le cadre de l’accord des années 1990, connu sous le nom de mémorandum de Budapest, l’Ukraine a accepté de renoncer à son arsenal nucléaire – le troisième au monde à l’époque, hérité de l’effondrement de l’Union soviétique – et de transférer toutes les ogives nucléaires à la Russie pour démantèlement en échange de la sécurité. assurances.

“Tous les missiles balistiques, les bombardiers stratégiques Tu-160 et Tu-95 ont également été remis”, a déclaré le général Skibitsky. « Maintenant, ils utilisent des missiles Kh-55 contre nous avec ces bombardiers. Ce serait mieux si nous les remettions aux États-Unis »

Le général a également offert une évaluation détaillée des capacités russes actuelles et de la capacité de l’Ukraine à contrer la menace.

Son récit correspond généralement aux déclarations publiques d’autres responsables militaires ukrainiens, du ministère britannique de la Défense, du Pentagone et d’analystes militaires.

“Selon nos calculs, ils ont des missiles pour trois à cinq autres vagues d’attaques”, a-t-il déclaré. “C’est s’il y a 80 à 90 roquettes dans une vague.”