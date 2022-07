La Russie utilise 85% des forces combattantes en Ukraine (haut responsable américain de la défense)

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un haut responsable américain de la défense a déclaré vendredi à Fox News que la Russie utilisait 85% de sa force de combat en Ukraine alors que la guerre se poursuivait pour un cinquième mois.

“Ils ne peuvent pas continuer éternellement”, a déclaré le responsable. “Ils ont dépensé beaucoup de munitions plus intelligentes. Leurs capacités deviennent plus stupides.”

Le responsable américain de la défense a estimé que la Russie avait non seulement déployé ses forces de missiles, son armée de l’air et ses forces d’opérations spéciales connues sous le nom de “Spetsnaz”, mais qu’elle avait retiré des troupes d’autres zones proches de ses frontières et stationnées à travers le monde.

Le responsable a ajouté que le Pentagone a estimé que l’Ukraine avait éliminé plus d’une centaine de cibles “de grande valeur” en attaquant des postes de commandement russes, des dépôts de munitions, des sites de défense aérienne, des radars et des nœuds de communication et des positions d’artillerie à longue portée.

De plus, plus que de simples cibles militaires, Moscou est quotidiennement aux prises avec un nombre important de victimes.

Le haut responsable de la défense a déclaré que “des milliers” de lieutenants et de capitaines, “des centaines” de colonels et “de nombreux” généraux ont été tués dans les combats depuis le début de la guerre.

“La chaîne de commandement est toujours en difficulté”, ont ajouté les responsables. “Ils ne sont toujours pas efficaces aux armes combinées.”

Le directeur de la CIA, William Burns, a estimé cette semaine que quelque 15 000 soldats russes ont été tués au cours des cinq derniers mois et que pas moins de 45 000 ont été blessés.

“Un ensemble de pertes assez important”, a déclaré Burns lors du forum sur la sécurité d’Aspen. “Les Ukrainiens ont également souffert, probablement un peu moins que cela. Mais, vous savez, des pertes importantes.”

Les forces russes s’appuieraient sur des “barrages roulants” – qui est une stratégie basée sur l’artillerie qui bombarde de larges étendues de zone – mais une méthode qui ne s’est pas avérée particulièrement efficace, a déclaré vendredi le haut responsable de la défense à Fox News.

La Russie, qui s’est fortement appuyée sur les frappes de missiles, lancerait des dizaines de milliers d’obus d’artillerie par jour ; cependant, les forces russes n’ont pas encore été en mesure de retirer un seul système de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) – qui permet à l’Ukraine de déployer efficacement plusieurs lancements de roquettes.

Le responsable a déclaré qu’à un moment donné, ils “auront de la chance” et frapperont au moins un système fourni par les États-Unis.

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a annoncé cette semaine son intention d’envoyer quatre autres HIMARS pour aider les forces ukrainiennes.

Les troupes russes ont largement occupé les régions orientales de l’Ukraine, mais la lutte pour Donetsk devrait ” durer tout l’été “, la Russie réalisant des gains lents à des coûts élevés.