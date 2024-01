La Russie utilisant des missiles nord-coréens est une “vache à lait” pour Kim Jong Un, selon un expert

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Une télévision montrant le tir par la Corée du Nord d’un missile balistique intercontinental à combustible solide (ICBM) Hwasong-18, le 19 décembre 2023. Images SOPA via Getty Images

La Russie a utilisé des missiles nord-coréens en Ukraine au cours du mois dernier, selon la Corée du Sud.

Leur utilisation pourrait aider Kim Jong Un à augmenter ses ventes de missiles, a déclaré un analyste au Wall Street Journal.

“C’est la vache à lait”, a déclaré Toby Dalton, chercheur principal au Carnegie Endowment.

L’utilisation par la Russie de missiles balistiques nord-coréens en Ukraine pourrait augmenter les ventes de missiles pour le gouvernement de Kim Jong Un, selon un analyste militaire. dit Le journal de Wall Street.

La semaine dernière, l’ambassadeur de Corée du Sud auprès de l’ONU accusé La Corée du Nord d’utiliser l’Ukraine comme « site d’essai » pour ses missiles à capacité nucléaire.

Joonkook Hwang a déclaré que la Russie les avait utilisés lors des attaques du 30 décembre, du 2 janvier et du 4 janvier.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a également dit La Russie avait acquis « plusieurs dizaines » de missiles balistiques auprès de la Corée du Nord et les avait utilisés dans deux attaques distinctes.

L’utilisation de ces missiles pourrait effectivement les rendre plus attractifs pour les acheteurs potentiels et augmenter les ventes de missiles de la Corée du Nord, a déclaré au Journal Toby Dalton, chercheur principal et codirecteur du programme de politique nucléaire au Carnegie Endowment.

“C’est la vache à lait”, a déclaré Dalton, ajoutant que désormais “la Corée du Nord sera en mesure d’obtenir une prime pour ces systèmes comme elle ne l’était pas auparavant”.

Fragments de ce qui pourrait être des missiles nord-coréens utilisés par la Russie lors d’une attaque sur Kharkiv, en Ukraine, le 6 janvier 2024. Images mondiales Ukraine via Getty Images

Si les missiles fonctionnent bien en Ukraine, ils pourraient être particulièrement intéressants pour les pays du Moyen-Orient, selon Ramon Pacheco Pardo, professeur de relations internationales au King’s College de Londres.

Pardo a déclaré à Business Insider que la position de la Corée du Nord pourrait être la suivante : “Écoutez, nous disposons d’une bonne technologie qui, dans le pire des cas, fonctionne bien, et comme nous l’avons montré, nous sommes prêts à la transférer.”

Dans les années 1980, la Corée du Nord exportait principalement des armes vers les pays du Moyen-Orient, les ventes à l’Iran représentant 90 % des exportations. selon la Fédération des scientifiques américains.

C’est toujours le cas, selon Bruce Bechtol, professeur de sciences politiques à l’Angelo State University au Texas et auteur fréquent sur le commerce des armes nord-coréen. “Beaucoup de ces armes vont à des mandataires tels que les Houthis, le Hezbollah et les milices iraniennes”, a déclaré Bechtol. » a déclaré à Middle East Eye l’année dernière.

Mais la Corée du Nord a également envoyé plus d’un million d’obus à la Russie et fait fonctionner ses usines « au maximum de leur capacité pour répondre à la demande russe en fournitures militaires », a déclaré le législateur sud-coréen Yoo Sang-bum en novembre, citant les services de renseignement du pays : par CNN .

Le procureur général d’Ukraine, Andriy Kostin, a déclaré à la chaîne de télévision publique Suspilne qu’un examen préliminaire a confirmé qu’un missile tiré sur Kharkiv le 2 janvier avait été développé en Corée du Nord, selon un traduction fourni par Meduza.

Néanmoins, Pardo a déclaré à BI la semaine dernière que l’utilisation par la Russie de ces missiles en Ukraine fournirait aux États-Unis, à la Corée du Sud et au Japon des informations précieuses sur leur précision, leur portée, leur taux d’échec de lancement et la capacité de l’Ukraine à les intercepter.

“Si l’Ukraine, par exemple, réussit mieux à abattre les missiles nord-coréens que les missiles russes, alors nous pouvons supposer que la technologie nord-coréenne n’est pas aussi avancée”, a-t-il déclaré.