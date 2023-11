La Russie traverse l’une des journées de guerre les plus meurtrières jusqu’à présent : l’Ukraine

Les forces russes ont subi l’une de leurs pertes quotidiennes les plus élevées depuis le début de leur invasion à grande échelle de l’Ukraine, selon Kiev.

Les forces combattant pour Vladimir Poutine ont été confrontées à une augmentation du nombre de victimes et de pertes de matériel depuis qu’elles ont lancé début octobre une offensive sur Avdiivka. Il s’agit d’un pôle industriel de la région de Donetsk, à l’est de l’Ukraine, qui est depuis longtemps un symbole de la résistance ukrainienne.

Dans son rapport de samedi, l’état-major ukrainien a déclaré que la veille, la Russie avait perdu 1 130 soldats, portant le nombre total de pertes au cours des 20 mois de guerre à 310 650. Semaine d’actualités a contacté le ministère russe de la Défense pour commentaires.

Il s’agit de l’estimation quotidienne la plus élevée établie par Kiev depuis le 19 octobre, lorsqu’elle annonçait que la Russie avait perdu 1 380 soldats et que c’était la deuxième fois en trois jours que son bilan dépassait le millier. Semaine d’actualités n’a pas pu vérifier les chiffres de manière indépendante. Les estimations du nombre de victimes varient, les chiffres de Kiev dépassant généralement ceux de ses alliés occidentaux.

Le bilan des pertes de troupes russes annoncé par l’Ukraine a progressivement augmenté, passant de 300 à 600 soldats par jour depuis début juillet à entre 600 et 1 000 soldats depuis début octobre. Plus tôt ce mois-ci, Kiev a annoncé que les pertes russes avaient dépassé les 300 000 personnes. Newsweek n’a pas encore été en mesure de vérifier les chiffres de manière indépendante.

La 56e brigade ukrainienne tire un AZP S-60 (canon anti-aérien automatique S-60) le 10 novembre 2023 dans le district de Bakhmut en Ukraine. L’Ukraine a déclaré le 11 novembre 2023 que les forces russes avaient perdu 1 130 soldats la veille.

Kostya Liberov/Getty Images



Il est difficile d’obtenir un chiffre précis des pertes russes et celui de l’Ukraine est supérieur aux autres estimations. Le média d’enquête Mediazona a travaillé avec le service russe BBC News et, s’appuyant sur des sources accessibles au public, a déclaré qu’au 3 novembre, 35 780 soldats russes avaient été tués. Les médias ont ajouté que le nombre réel de décès est probablement beaucoup plus élevé.

Ils avaient précédemment déclaré que fin mai 2023, 47 000 soldats russes avaient été tués. La Russie n’a pas mis à jour son décompte depuis septembre 2022, lorsque le ministre de la Défense Sergueï Choïgu a déclaré que 5 937 soldats russes avaient été tués.

Fin octobre, les responsables de la défense britannique ont déclaré que les pertes russes s’élevaient à 190 000 personnes, y compris les tués et les blessés permanents. Ce chiffre n’inclut pas les soldats du groupe de mercenaires Wagner, morts par milliers pendant la bataille pour Bakhmut.

À l’époque, le ministère britannique de la Défense avait déclaré que la bataille d’Avdiivka était à l’origine de l’augmentation des pertes russes, ce qui concorde avec l’évaluation du porte-parole du groupe Tavria de l’armée ukrainienne, Oleksandr Shtupun, samedi.

Il a déclaré à la télévision ukrainienne que les forces de Kiev avaient repoussé 35 attaques russes contre Avdiivka et les colonies voisines. Il a indiqué que dans la zone de responsabilité du groupe Tavria, le nombre de victimes à Moscou avait augmenté de près de 30 pour cent par rapport aux jours précédents.

“L’ennemi est devenu plus actif dans la direction d’Avdiivka”, a déclaré Shtupun, selon le Indépendant de Kyiv“en plus de l’infanterie, elle utilise une quantité importante de véhicules blindés”.