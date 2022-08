La Russie travaille avec les partenaires BRICS sur de nouveaux formats sportifs – ministre

Oleg Matytsin a prédit que le sport mondial ne vivrait pas longtemps sans la participation russe

Le ministre russe des Sports, Oleg Matytsin, a déclaré que son pays travaillait sur de nouveaux formats de compétitions avec des partenaires du groupe des nations BRICS, ajoutant qu’il ne craignait pas une vague d’athlètes russes changeant de nationalité face aux interdictions internationales.

Les athlètes russes se retrouvent exclus de la compétition mondiale dans toute une gamme de sports après une recommandation du Comité international olympique (CIO) suite au début du conflit en Ukraine en février.

Selon Matytsin, le sport mondial ne peut espérer prospérer sans la participation russe – et en tout cas, la situation offre l’opportunité de resserrer les liens sportifs avec les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) et SCO (Shanghai Cooperation Organization). ) groupes de nations.

“Nous travaillons sur différents formats avec les pays BRICS et SCO, quatre milliards de personnes y vivent, ce n’est pas une alternative aux championnats du monde, mais de nouveaux formats”, Matytsin a déclaré lors des championnats russes d’athlétisme à Cheboksary, selon RIA.

« Je pense que de toute façon, cette période [of Russians being banned] ne durera pas longtemps, le sport mondial ne pourra pas vivre longtemps sans les athlètes russes.

Les interdictions actuelles imposées aux athlètes russes ont déclenché un débat à l’intérieur du pays sur une éventuelle vague de talents à la recherche d’une citoyenneté alternative pour pouvoir concourir.

Les stars du tennis Andrey Rublev et Daria Kasatkina n’ont récemment pas exclu cette décision, tandis que certaines personnalités politiques ont affirmé qu’une telle mesure équivaudrait à une trahison – une position avec laquelle le Kremlin a suggéré qu’il n’était pas d’accord.

Matytsine a déclaré mardi aux journalistes qu’il ne craignait pas un exode d’athlètes russes changeant leurs couleurs sportives.

“Je n’ai pas peur qu’ils changent de nationalité, je ne vois aucune raison objective”, a déclaré le responsable sportif russe.

“Les prix en argent ne sont pas une panacée pour tout, le système que nous avons dans le sport russe implique non seulement des prix en argent, mais aussi des garanties sociales, des possibilités d’entraînement, etc.

« Mais je ne vois pas de tels risques. Nous allons surmonter cette période temporaire difficile, il faut l’utiliser pour le développement de notre sport.”

