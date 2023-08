La Russie transporte des armes nucléaires en Biélorussie, selon le président polonais

La Pologne a déclaré mardi que la Russie déplaçait certaines armes nucléaires à courte portée vers la Biélorussie, une décision qui, selon le président polonais Andrzej Duda, pourrait changer l’alliance de l’OTAN dans la région.

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue biélorusse, Alexandre Loukachenko, ont déclaré le mois dernier que Moscou avait déjà expédié une partie de ses armes nucléaires tactiques au Bélarus après avoir annoncé le plan en mars.

La nouvelle du déménagement est arrivée un jour après la Ambassade américaine en Biélorussie a lancé lundi une alerte pour que tous les citoyens américains du pays partent immédiatement et ont mis en garde contre tout voyage là-bas.

LES ÉTATS-UNIS FOURNIRONT DES ARMES À SOUS-MUNITIONS À L’UKRAINE, UN PAQUET D’AIDE MILITAIRE DE 800 MILLIONS DE DOLLARS, DISENT DES OFFICIELS

L’avertissement intervient après que la Lituanie a fermé deux de ses principaux points de passage frontaliers avec la Biélorussie en raison de préoccupations concernant la Groupe de mercenaires russes Wagner qui a établi des opérations dans le pays.

Moscou a déclaré qu’il maintiendrait le contrôle des ogives qu’il envoie en Biélorussie. La Biélorussie est une nation critique et stratégiquement importante, car elle borde l’OTAN comme la Pologne, la Lituanie et la Lettonie en plus de l’Ukraine.

Duda a fait ces commentaires lors d’une conférence de presse conjointe avec le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa.

« Je parlais au président (de Sousa) de la mise en œuvre des déclarations de Vladimir Poutine selon lesquelles les armes nucléaires tactiques de la Russie seraient transférées sur le territoire de la Biélorussie », a-t-il déclaré. « En effet, ce processus est en cours, nous le voyons. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Alors que la guerre de la Russie en Ukraine se poursuit, les Ukrainiens augmenteraient la production d’armes. Pendant ce temps, l’Ukraine continue de recevoir des millions d’aide militaire des pays de l’OTAN.

Bradford Betz de Fox News Digital a contribué à ce rapport.