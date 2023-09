La Russie touchée par des attaques de drones quelques heures seulement après la visite de Kim Jong-un | Nouvelles du monde

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web.

navigateur qui

prend en charge HTML5

La Russie a été frappée par une vague de nouvelles explosions quelques heures seulement après que Vladimir Poutine a accueilli le dictateur nord-coréen Kim Jong Un dans le pays. « Un complexe de défense aérienne aurait été frappé dans la Crimée annexée, car les habitants ont rapporté avoir vu des drones kamikaze. « Dans la région de Saratov, une énorme explosion sur un important gazoduc a projeté des flammes dans le ciel. « La cause de cette explosion géante n'était pas immédiatement claire, mais la Russie est confrontée à un nombre croissant d'attaques de drones, notamment à Moscou. « Dans la mer Noire, le ministère russe de la Défense a affirmé que ses forces avaient repoussé une attaque concertée de cinq drones marins kamikaze contre le patrouilleur Sergei Kotov. « Le navire avait utilisé ses armes pour détruire les drones maritimes, selon des sources russes. « Trois drones aériens de type avion ont été abattus dans la région de Brianak, proche de la frontière ukrainienne, indiquent les autorités de Moscou. « Les explosions ont eu lieu le lendemain de la rencontre entre Vladimir Poutine et le dictateur nord-coréen Kim Jong Un pour chercher des munitions pour sa guerre contre l'Ukraine.

navigateur qui

prend en charge HTML5

‌Les détails des fournitures n'ont pas été rendus publics. « Mais Poutine a accepté une invitation à se rendre à Pyongyang pour poursuivre ses amours avec le dirigeant reclus, selon la radio nord-coréenne qui a contredit la déclaration du porte-parole du Kremlin selon laquelle une nouvelle visite n'était pas à l'ordre du jour. « Une quinzaine d'explosions faisant trembler des bâtiments ont été entendues autour de la station balnéaire d'Evpatoria, en Crimée occupée. ‌Les vidéos montrent une énorme colonne de feu. Dans la région de Saratov, une énorme explosion sur un important gazoduc a projeté des flammes dans le ciel (Photo : réseaux sociaux/e2w) « Des débris de drones ukrainiens ont été trouvés à Eupatoria, selon des informations russes. ‌Les soupçons portaient sur une attaque vers 5h40 heure locale contre une base de défense aérienne située près de Molochne. « Les défenses aériennes russes tiraient contre les drones qui arrivaient. « Jusqu'à présent, l'étendue des dommages au sol au niveau du site de défense aérienne n'est pas confirmée.



La cause de cette explosion géante n’était pas immédiatement claire (Photo : réseaux sociaux/e2w) « Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient détruit 11 drones ukrainiens au-dessus de la Crimée. «La cause de l’explosion spectaculaire près du village de Krasny Oktyabr, dans la région de Saratov, fait l’objet d’une enquête. Les médias d’État ont rapporté que l’explosion s’est produite sur le gazoduc Peschany Umet – Storozhevka à la suite d’une dépressurisation soudaine. « L’incendie a fait rage sur une superficie de 215 000 pieds carrés.



Un complexe de défense aérienne aurait été frappé dans la zone annexée Crimée (Photo : east2west news) « L'Ukraine a intensifié ses attaques contre la Russie – et le territoire détenu par Poutine – ces dernières semaines. « Mercredi, un tir de missile sur le port naval majeur de Sébastopol a causé des dommages importants à un navire de guerre et à un sous-marin en réparation dans un chantier naval. Des rapports suggèrent que le navire de débarquement Minsk et le sous-marin Rostov-sur-le-Don ne prendront plus part à la guerre d'agression de Poutine contre l'Ukraine. « Pendant ce temps, les forces russes ont attaqué l'Ukraine tôt dans la journée avec 22 drones Shahed, dont 17 auraient été détruits par les défenses aériennes ukrainiennes.

