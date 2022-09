La Russie torride déferle à New York

Ludmila Samsonova était parmi celles qui ont atteint le troisième tour de l’US Open

La Russe Ludmila Samsonova a poursuivi sa solide forme estivale en envoyant la finaliste de l’US Open 2021 Leylah Fernandez faire ses valises du tournoi de cette année, voyant la 14e tête de série canadienne en deux sets lors de leur rencontre de mercredi.

Samsonova, 23 ans, s’est rendue à New York après avoir remporté le titre WTA au Citi Open et à Cleveland, et jusqu’à présent, elle a poursuivi cette séquence à Flushing Meadows.

Le Russe a de nouveau été impressionnant contre le finaliste battu de New York l’an dernier, Fernandez, s’imposant 6-3, 7-6 (7-3) contre le joueur de 19 ans en une heure et 45 minutes au stade Grandstand.

Le résultat a porté la séquence de victoires de la numéro 35 mondiale Samsonova à 12 matchs – dont les sept derniers se sont tous déroulés en deux sets.

Je serais terrifiée par Luidmila Samsonova cette quinzaine si je n’étais pas déjà une grande fan d’elle. Le jeu de jambes pour se préparer à chaque frappe énorme est impeccable, le 2e service donne des coups de pied comme une mule, les options sur le 1er service… A donné à Leylah zéro balle de break hier soir. Ayez peur NY! pic.twitter.com/jQsPHlKYGN – Jack Edward (@ontheline_jack) 1er septembre 2022

“C’était la première fois que je jouais sur un si grand terrain ici à l’US Open, c’était incroyable”, Samsonova a dit de sa dernière victoire.

“Contre Leylah, c’était tellement difficile aujourd’hui. Je pense que mon service était incroyable, donc c’était la clé pour moi aujourd’hui.

La star née à Olenegorsk rencontre ensuite la numéro 96 mondiale Aleksandra Krunic au troisième tour, après que la Serbe ait remporté sa propre victoire bouleversée contre la 23e tête de série tchèque Barbora Krejcikova.

Au-delà de cela, un affrontement potentiel au quatrième tour pourrait être en magasin avec Serena Williams.

LIRE LA SUITE: L’US Open accusé de “manque de respect” à l’adversaire de Williams

Ailleurs dans le tirage au sort du simple féminin à New York, la compatriote de Samsonova, Ekaterina Alexandrova – tête de série 28e – a conclu son match du premier tour sous la pluie contre l’Américaine Peyton Stearns, gagnant 6-4 4-6 7-5 pour organiser un affrontement au deuxième tour. avec une autre rivale américaine, Lauren Davis.

Il y avait aussi de la joie mercredi pour la Russe Veronika Kudermetova, 25 ans, alors qu’elle abordait le troisième tour avec une victoire sur l’adversaire belge d’origine ukrainienne Maryna Zanevska.

Tête de série 18e, Kudermetova est la Russe la mieux classée qui reste dans le tableau après la sortie anticipée de la numéro un nationale Daria Kasatkina.

Kudermetova affrontera l’outsider hongroise Dalma Galfi à New York vendredi après que Galfi ait battu la conquérante britannique de Kasatkina Harriet Dart lors de leur match de deuxième tour.

Kudermetova reste dans le tirage au sort à Flushing Meadows. © Robert Prange / Getty Images





Bien qu’il y ait eu des victoires pour Kudermetova et Samsonova, les compatriotes Anna Kalinskaya et Evgeniya Rodina ne les rejoindront pas au troisième tour après avoir été battues respectivement par la Française Caroline Garcia et la Croate Ajla Tomljanovic.

Dans le tableau masculin, le numéro un mondial et champion en titre Daniil Medvedev s’est qualifié pour le troisième tour avec une victoire en deux sets contre le Français Arthur Rinderknech.

LIRE LA SUITE: Medvedev avance à New York

Medvedev, 26 ans, affrontera ensuite le Chinois Wu Yibing – l’étoile montante de 22 ans qui devient le premier homme de son pays à atteindre le troisième tour de l’US Open.

La 27e tête de série russe Karen Khachanov est également en sécurité dans le troisième tour après avoir vaincu le Brésilien Thiago Monteiro en quatre sets dans le match, et affrontera ensuite le talent britannique non classé Jack Draper.