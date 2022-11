La Russie tire des missiles sur des villes ukrainiennes alors qu’elle se retire sur le champ de bataille

La Russie a lancé mardi des frappes aériennes sur des villes à travers l’Ukraine, alors même que les dirigeants occidentaux condamnaient Moscou lors du G20, et que des villes abandonnées du sud de l’Ukraine laissaient entendre que les lignes russes pourraient s’effondrer encore plus.

Le barrage comprenait des attaques à Kyiv qui ont frappé des bâtiments résidentiels et, ailleurs, des attaques contre des installations énergétiques qui ont coupé le courant.

Alors que ses pertes sur le champ de bataille augmentent, la Russie a de plus en plus eu recours ces derniers mois au réseau électrique ukrainien, espérant apparemment transformer l’approche de l’hiver en une arme en laissant les gens dans le froid et l’obscurité.

Les attaques ont suivi ce qui avait été des jours d’euphorie en Ukraine après l’un de ses plus grands succès militaires à ce jour de l’invasion russe de près de neuf mois – la reprise la semaine dernière de Kherson, une ville du sud située sur le large fleuve Dnipro.

Des enfants jouent dans un parc à côté de bâtiments détruits lundi à Borodyanka, en Ukraine. (Jeff J. Mitchell/Getty Images)

Moscou avait déclaré la semaine dernière qu’il tirait ses troupes de l’autre côté du fleuve vers des positions plus faciles à défendre sur la rive opposée, abandonnant la seule capitale régionale capturée depuis son invasion en février. Le président russe Vladimir Poutine avait déclaré il y a seulement six semaines qu’il serait russe pour toujours.

Mais des images vidéo filmées dans la ville d’Oleshky, de l’autre côté d’un pont effondré depuis Kherson, semblaient montrer que les forces russes y avaient également abandonné des bunkers. Plus à l’est, des administrateurs installés par les Russes ont déclaré qu’ils retiraient des fonctionnaires de Nova Kakhovka sur la rive du fleuve à côté d’un énorme barrage stratégique.

Natalya Humenyuk, porte-parole de l’armée ukrainienne, a déclaré que Moscou semblait repositionner son artillerie 15 à 20 kilomètres plus loin du fleuve, pour protéger ses canons des contre-attaques ukrainiennes. La Russie avait encore de l’artillerie capable de frapper Kherson depuis ces nouvelles positions, mais “nous avons aussi quelque chose à répondre”, a-t-elle déclaré.

“Nous ne permettrons pas à la Russie d’attendre”

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré aux dirigeants mondiaux qu’il n’y aurait pas de répit dans la campagne militaire de l’Ukraine pour chasser les troupes russes de son pays.

“Nous ne permettrons pas à la Russie d’attendre, de renforcer ses forces, puis de commencer une nouvelle série de terreur et de déstabilisation mondiale”, a-t-il déclaré dans un discours par liaison vidéo lors d’un sommet des grandes économies du G20 en Indonésie. Il a qualifié le groupement de “G19”, à l’exclusion de la Russie.

“Je suis convaincu que le moment est venu où la guerre destructrice russe doit et peut être arrêtée.”

REGARDER : Zelenskyy s’adresse au « G19 » :

Zelensky exhorte le “G19” à tenir tête à la Russie Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a utilisé à plusieurs reprises le numéro 19 dans son discours vidéo aux dirigeants mondiaux lors du sommet du G20 à Bali, les exhortant à condamner la Russie pour son invasion de l’Ukraine.

Zelenskyy a comparé la reprise du Kherson aux débarquements alliés en France le jour J de la Seconde Guerre mondiale, affirmant que les deux étaient des moments décisifs sur la route d’une éventuelle victoire.

Il n’y avait aucun rapport confirmé que les troupes ukrainiennes avaient traversé la rivière pour poursuivre les Russes. Mais certains analystes ont déclaré que l’Ukraine pourrait tenter de tirer parti de son avantage sur le champ de bataille plutôt que de prendre une soi-disant “pause opérationnelle” suite aux avancées de ces derniers jours.

“L’Ukraine a l’initiative et l’élan et dicte aux Russes où et quand aura lieu le prochain combat”, a déclaré Philip Ingram, ancien officier supérieur du renseignement militaire britannique.

Zelenskyy lance une proposition de paix

Dans son discours, Zelenskyy a décrit une proposition de paix en vertu de laquelle la Russie retirerait toutes ses forces d’Ukraine, libérerait tous les prisonniers et réaffirmerait l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

Il prolongerait indéfiniment un programme de sauvegarde des exportations de céréales ukrainiennes et l’étendrait au port de Mykolaïv, hors de portée des canons russes après l’avancée de Kherson.

La guerre était au centre du sommet, au cours duquel les dirigeants occidentaux ont dénoncé Moscou. La Russie a rejeté la critique comme une politisation injustifiée.

Un habitant de Kherson chante l’hymne national tout en célébrant sur la place de la Liberté après la visite surprise du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy lundi. (Paula Bronstein/Getty Images)

Un projet de déclaration de 16 pages vu par Reuters, qui, selon les diplomates, n’a pas encore été adopté par les dirigeants, a reconnu la rupture.

“La plupart des membres ont fermement condamné la guerre en Ukraine et ont souligné qu’elle cause d’immenses souffrances humaines et exacerbe les fragilités existantes dans l’économie mondiale”, a-t-il déclaré.

“Il y avait d’autres points de vue et différentes évaluations de la situation et des sanctions.”

Les dirigeants russes indifférents

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, à la tête de la délégation russe en l’absence de Poutine, a accusé l’Occident d’essayer de politiser la déclaration.

Lundi, Zelenskyy s’est rendu à Kherson pour y célébrer la victoire, serrant la main des soldats et saluant les civils. Il a déclaré que l’Ukraine avait déjà recueilli des preuves d’au moins 400 crimes de guerre commis par les troupes russes au cours de leur occupation de huit mois, y compris des meurtres et des enlèvements.

Le chef de la mission de surveillance du bureau des droits de l’homme de l’ONU en Ukraine a dénoncé mardi une “situation humanitaire désastreuse” dans la ville. S’exprimant depuis Kyiv, Matilda Bogner a déclaré que ses équipes envisageaient de se rendre à Kherson pour tenter de vérifier les allégations de près de 80 cas de disparitions forcées et de détentions arbitraires qui se sont produites dans la région et “comprendre si l’ampleur est en fait plus grande que ce que nous ont déjà documenté.”

Le chef de la police nationale d’Ukraine, Igor Klymenko, a déclaré que les autorités allaient commencer à enquêter sur les rapports des habitants de Kherson selon lesquels les forces russes auraient installé au moins trois sites de torture présumés dans des parties désormais libérées de la région élargie de Kherson et que “notre peuple pourrait avoir y ont été détenus et torturés. »

La reprise de Kherson a été l’un des plus grands succès de l’Ukraine lors de l’invasion russe de près de neuf mois et a porté un autre coup dur au Kremlin. Mais de grandes parties de l’est et du sud de l’Ukraine restent sous contrôle russe et les combats se poursuivent.