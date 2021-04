La frégate russe Admiral Essen a lancé plusieurs missiles de croisière dans la mer Noire alors que Vladimir Poutine défie les demandes occidentales d’apaiser les tensions avec l’Ukraine.

Le navire de patrouille polyvalent conçu pour effectuer des missions de combat et est l’un des plus récents navires de guerre de Russie.

L’amiral Essen a tiré plusieurs missiles de croisière Kalibr (Calibre) dans la mer Noire Crédits: Zvezda

Poutine a rassemblé des milliers de soldats à la frontière avec l’Ukraine Crédit: AFP

Des missiles ont été lancés depuis l’un des plus récents navires de guerre russes Crédits: Zvezda

Les tirs ont eu lieu alors que plus de 20 navires de guerre de la flotte de la mer Noire ont organisé un exercice conjoint avec les équipages des avions d’attaque Su-25SM3 de l’armée de l’air et de la défense aérienne du district militaire du sud, a rapporté TASS.

Une cinquantaine d’avions de combat ont participé aux exercices majeurs, que la Russie a décrits comme un entraînement de routine.

Un porte-parole militaire a déclaré: « Un groupe naval comprenant les frégates Amiral Makarov et Amiral Essen, les corvettes de missiles Graivoron et Vyshny Volochyok, ainsi que des bateaux lance-missiles, de petits navires de guerre anti-sous-marins et de grands navires d’assaut amphibies, ont organisé un exercice pour repousser un ennemi fictif. armes d’attaque aérienne, utilisant des interférences radioélectroniques actives. »

En outre, « trois escadrons de l’avion d’attaque du district militaire du sud ont organisé des exercices pour atteindre des positions d’attaque ».

Ils se sont entraînés à utiliser des missiles contre un ennemi et à éviter les frappes des systèmes de défense aérienne embarqués. «

Les pilotes ont effectué des vols à des altitudes extrêmement basses dans des conditions météorologiques complexes, a déclaré TASS.

Une cinquantaine d’avions du district militaire du sud ont été redéployés en Crimée dans le cadre des exercices de combat.

Cela survient alors que les images satellite montrent que la Russie a déplacé des avions de combat en Crimée et des bases près de l’Ukraine, avec des chasseurs Su-30 alignés sur une piste d’une base aérienne en Crimée.

Plus de 20 navires de guerre de la flotte de la mer Noire ont organisé un exercice conjoint avec les équipages des avions d’attaque Su-25SM3 de l’armée de l’air et de la défense aérienne du district militaire du sud. Crédits: Zvezda

Une image satellite montre la construction croissante de l’Ukraine en Russie Crédit: Maxar Technology

Des images satellites effrayantes ont montré des milliers de soldats et de véhicules blindés russes prêts à envahir depuis une base de la Crimée annexée.

Les images ont révélé une base militaire russe géante à Marfivka, en Crimée.

Le camp est situé à seulement 280 km des territoires ukrainiens et abrite une partie de la 58e armée russe.

Il y a plus d’un millier de véhicules militaires sur le site ainsi que des logements pour les militaires en rangées dans des zones clôturées.

Les photos avant et après montrent que le site était vide le 15 mars.

Des images du sol révélées par CIT montrent également des rangées de tentes et un grand nombre de véhicules militaires dans la région sud-ouest de la Russie de Voronej, qui borde l’Ukraine.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, a accusé aujourd’hui l’Ukraine et l’Occident de déstabiliser l’est de l’Ukraine.

« Le leadership militaire et politique de l’Ukraine s’en tient à sa politique destructrice, essayant de déstabiliser la situation dans le Donbass », a-t-il déclaré.

«Les États-Unis et l’OTAN continuent de se livrer à des activités de provocation dans l’espace aérien et dans les eaux de la mer Noire.»

Au milieu des tensions profondes entre Moscou et l’Occident, il a déclaré que la situation militaire et politique « dans la direction stratégique sud-ouest reste tendue, en grande partie à la lumière des tentatives étrangères d’augmenter la présence militaire aux frontières sud et ouest de la Russie ».

Cela s’est produit alors que la Russie a environ 150 000 soldats à une distance de frappe de la frontière ukrainienne, avec des effectifs en augmentation d’heure en heure.

La Russie prévoit un assaut majeur de navires de guerre pour s’emparer de l’approvisionnement en eau de l’Ukraine, affirment des sources militaires.

Les initiés militaires ukrainiens estiment que l’attaque « la plus probable » sera une attaque maritime et terrestre dans le sud de la Crimée occupée par la Russie.

«L’armée ukrainienne prend ces navires très au sérieux», a déclaré une source militaire ukrainienne au Mirror.

«Nous estimons que l’un des scénarios russes pourrait être un assaut amphibie et aérien depuis la Crimée occupée pour saisir les installations d’approvisionnement en eau dans le sud de l’Ukraine pour fournir de l’eau à la Crimée.»

Il y a eu une crise de l’eau en Crimée depuis que la Russie a illégalement occupé la péninsule en 2014.

Le diplomate européen Josep Borrell a mis en garde contre le « risque d’une nouvelle escalade » Crédit: Reuters

Depuis plusieurs mois, les villes de la Crimée occupée par la Russie rationnent leur eau, selon des rapports.

Dans la majeure partie de la région, les habitants ne peuvent obtenir de l’eau que six heures par jour – trois heures le matin et trois le soir.

La crise remonte à 2014 lorsque les autorités ukrainiennes ont bloqué le canal de Crimée du Nord qui fournissait plus de 85% de l’eau de la région.

Le haut représentant des affaires étrangères de l’UE, Josep Borrell, a averti qu’une étincelle pourrait faire basculer l’impasse dans une guerre totale.

Il a déclaré à l’issue d’une réunion des ministres des Affaires étrangères: « Il s’agit du plus haut déploiement militaire de l’armée russe aux frontières ukrainiennes jamais réalisé.

«Il est clair que c’est un sujet de préoccupation lorsque vous déployez beaucoup de troupes. Eh bien, une étincelle peut sauter ici ou là.

«Ce sont plus de 150 000 soldats russes qui se massent aux frontières ukrainiennes et en Crimée.

« Le risque d’une nouvelle escalade est évident. »

M. Borrell a déclaré que l’accumulation comprenait des hôpitaux de campagne et divers armements.

Il a refusé de dire d’où il avait obtenu le chiffre de 150 000, ce qui est supérieur aux 110 000 estimés par le ministre ukrainien de la Défense Andriy Taran la semaine dernière.