La Russie tire des missiles à travers l’Ukraine et cimente ses gains dans l’Est

Les forces russes cherchaient à engloutir le dernier bastion ukrainien restant dans la région orientale de Lougansk, appuyant sur leur élan après avoir pris le contrôle total samedi des ruines carbonisées de Sievierodonetsk et de l’usine chimique où des centaines de soldats et de civils ukrainiens avaient été enfermés.

La Russie a également lancé des dizaines de missiles sur plusieurs zones à travers le pays loin du cœur des batailles orientales. Certains des missiles ont été tirés par des bombardiers russes à longue portée Tu-22 déployés depuis la Biélorussie pour la première fois, a indiqué le commandement aérien ukrainien.

Le bombardement a précédé une rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le président biélorusse Alexandre Loukachenko, au cours de laquelle Poutine a annoncé que la Russie prévoyait de fournir à la Biélorussie le système de missiles Iskander-M.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a déclaré samedi soir que les forces séparatistes soutenues par la Russie et Moscou contrôlent désormais Sievierodonetsk et les villages qui l’entourent. Il a déclaré que la tentative des forces ukrainiennes de transformer l’usine d’Azot en un “centre de résistance obstiné” avait été contrecarrée.

Serhiy Haidai, le gouverneur de la province de Louhansk, a déclaré vendredi que les troupes ukrainiennes se retiraient de Sievierodonetsk après des semaines de bombardements et de combats de maison en maison. Il a confirmé samedi que la ville était tombée aux mains des combattants russes et séparatistes, qui, selon lui, tentaient maintenant de bloquer Lysychansk depuis le sud. La ville se trouve de l’autre côté de la rivière juste à l’ouest de Sievierodonetsk.

La capture de Lysychansk donnerait aux forces russes le contrôle de chaque colonie majeure de la province, une étape importante vers l’objectif de la Russie de capturer l’ensemble du Donbass. Les Russes et les séparatistes contrôlent environ la moitié de Donetsk, la deuxième province du Donbass.

L’agence de presse russe Interfax a cité un porte-parole des forces séparatistes, Andrei Marochko, disant que les troupes russes et les combattants séparatistes étaient entrés dans Lysychansk et que les combats se déroulaient au cœur de la ville. Il n’y a pas eu de commentaire immédiat sur la réclamation de la partie ukrainienne.

Lysychansk et Sievierodonetsk ont ​​été le point focal d’une offensive russe visant à capturer tout le Donbass et à détruire l’armée ukrainienne qui le défendait – le segment le plus capable et le plus aguerri des forces armées du pays.

Les bombardements russes ont réduit la majeure partie de Sievierodonetsk en décombres et réduit sa population de 100 000 à 10 000. Les dernières troupes ukrainiennes restantes étaient enfermées dans des abris souterrains dans l’immense usine chimique d’Azot, avec des centaines de civils. Un représentant séparatiste, Ivan Filiponenko, a déclaré plus tôt samedi que ses forces avaient évacué 800 civils de l’usine pendant la nuit, a rapporté Interfax.

L’analyste militaire ukrainien Oleg Zhdanov a déclaré que certaines des troupes se dirigeaient vers Lysychansk. Mais les mesures russes pour couper Lysychansk ne donneront que peu de répit à ces troupes en retraite.

À environ 1 000 kilomètres (600 miles) à l’ouest, quatre missiles de croisière russes tirés depuis la mer Noire ont touché un “objet militaire” à Yaroviv, a déclaré le gouverneur régional de Lviv, Maksym Kozytskyy. Il n’a pas donné plus de détails sur la cible, mais Yaroviv possède une base militaire importante utilisée pour entraîner des combattants, y compris des étrangers qui se sont portés volontaires pour se battre pour l’Ukraine.

Des missiles russes ont frappé la base de Yaroviv en mars, tuant 35 personnes. La région de Lviv, bien que loin des lignes de front, a été la cible de tirs à divers moments de la guerre alors que l’armée russe s’efforçait de détruire les sites de stockage de carburant.

Une trentaine de missiles russes ont été tirés samedi matin sur la région de Jytomyr, dans le centre de l’Ukraine, tuant un soldat ukrainien, a déclaré le gouverneur régional Vitaliy Buchenko. Il a déclaré que toutes les frappes visaient des cibles militaires.

Dans le nord-ouest, deux missiles ont touché une station-service et un centre de réparation automobile à Sarny, tuant trois personnes et en blessant quatre, a déclaré le gouverneur régional de Rivne, Vitaliy Koval. Il a posté une photo de la destruction. Sarny est situé à environ 50 kilomètres (30 miles) au sud de la frontière avec la Biélorussie.

Dans le sud de l’Ukraine, le long de la côte de la mer Noire, neuf missiles tirés depuis la Crimée ont touché la ville portuaire de Mykolaïv, a annoncé l’armée ukrainienne.

Dans le nord, une vingtaine de missiles ont été tirés depuis la Biélorussie vers la région de Tchernihiv, a indiqué l’armée ukrainienne.

L’agence de renseignement militaire ukrainienne a déclaré que l’utilisation par les bombardiers russes de l’espace aérien biélorusse pour la première fois pour l’attaque de samedi était “directement liée aux tentatives du Kremlin d’entraîner la Biélorussie dans la guerre”.

La Biélorussie accueille des unités militaires russes et a été utilisée comme terrain de rassemblement avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine, mais ses propres troupes n’ont pas franchi la frontière.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré dans son discours vidéo nocturne qu’alors qu’une guerre qui devrait durer cinq jours à Moscou entrait dans son cinquième mois, la Russie “s’est sentie obligée d’organiser un tel spectacle de missiles”.

Il a dit que la guerre était à un stade difficile, “quand nous savons que l’ennemi ne réussira pas, quand nous comprenons que nous pouvons défendre notre pays, mais nous ne savons pas combien de temps cela prendra, combien d’autres attaques, pertes et il y aura des efforts avant que nous puissions voir que la victoire est déjà à notre horizon.

Lors de sa rencontre à Saint-Pétersbourg avec Loukachenko, Poutine lui a dit que les systèmes de missiles Iskander-M arriveraient dans les mois à venir. Il a noté qu’ils peuvent tirer des missiles balistiques ou de croisière et transporter des ogives nucléaires ainsi que conventionnelles. La Russie a lancé plusieurs missiles Iskander sur l’Ukraine pendant la guerre.

Après une tentative ratée de s’emparer de Kyiv, la capitale ukrainienne, au début de l’invasion qui a commencé le 24 février, les forces russes se sont concentrées sur le Donbass, où les forces ukrainiennes combattent les séparatistes soutenus par Moscou depuis 2014.

Un haut responsable américain de la défense, s’exprimant à Washington sous couvert d’anonymat, a qualifié vendredi le retrait des Ukrainiens de Sievierodonetsk de “rétrogradation tactique” pour consolider les forces dans des positions où elles peuvent mieux se défendre. Cette décision renforcera les efforts de l’Ukraine pour maintenir les forces russes bloquées dans une petite zone, a déclaré le responsable.

Après des demandes répétées de l’Ukraine à ses alliés occidentaux pour des armes plus lourdes afin de contrer l’avantage de la Russie en matière de puissance de feu, quatre lance-roquettes américains à moyenne portée sont arrivés cette semaine, et quatre autres sont en route.

Le ministère ukrainien de la Défense a publié samedi une vidéo montrant la première utilisation des systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité, ou HIMARS, en Ukraine. La vidéo n’a donné aucun emplacement ou indication des cibles. Les fusées peuvent parcourir environ 45 miles (70 kilomètres).

Le haut responsable américain de la défense a déclaré vendredi que davantage de forces ukrainiennes s’entraînaient à l’extérieur de l’Ukraine pour utiliser le HIMARS et devraient revenir dans leur pays avec les armes d’ici la mi-juillet. Seront également envoyés 18 patrouilleurs côtiers et fluviaux américains.

Le responsable a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que la Russie ait intercepté le flux constant d’armes vers l’Ukraine en provenance des États-Unis et d’autres pays. La Russie a menacé à plusieurs reprises de frapper, ou a même prétendu avoir frappé, de tels envois.