La Russie tire 30 missiles de croisière sur des cibles ukrainiennes, l’Ukraine dit que la plupart ont été interceptées

La Russie a tiré 30 missiles de croisière contre différentes parties de l’Ukraine tôt jeudi lors du dernier test nocturne des défenses aériennes ukrainiennes, qui en a abattu 29, ont indiqué des responsables.

Selon Serhiy Bratchuk, porte-parole de l’administration militaire de la région, une personne a été tuée et deux autres blessées par un missile russe qui a traversé et touché un bâtiment industriel dans la région sud d’Odessa.

De fortes explosions ont été entendues à Kiev alors que les forces du Kremlin ciblaient la capitale pour la neuvième fois ce mois-ci dans une nette escalade après des semaines d’accalmie et avant une contre-offensive ukrainienne très attendue utilisant des armes occidentales avancées nouvellement fournies.

Des débris sont tombés sur deux quartiers de Kiev, déclenchant un incendie dans un garage. Il n’y a eu aucun mot immédiat sur les victimes, a déclaré Serhiy Popko, chef de l’administration militaire de Kiev, dans un message de Telegram.

Des débris d’un missile abattu ont été aperçus jeudi près d’un garage endommagé à Kiev. (Reuters)

L’Ukraine a également abattu deux drones explosifs russes et deux drones de reconnaissance, selon les autorités.

Le bombardement à travers l’Ukraine comprenait six missiles hypersoniques aérobalistiques russes Kinzhal – le plus tiré en une seule attaque dans la guerre jusqu’à présent, selon le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne Yurii Ihnat.

Les missiles ont été lancés depuis des bases maritimes, aériennes et terrestres russes, a écrit le général Valerii Zaluzhnyi, le commandant en chef ukrainien, sur Telegram.

Plusieurs vagues de missiles ont visé des régions de l’Ukraine entre 21h00 mercredi et 5h30 jeudi, a-t-il dit.

Les forces russes ont utilisé des bombardiers stratégiques de la région caspienne et auraient tiré des missiles de type X-101 et X-55 développés à l’époque soviétique, ont déclaré les autorités de Kiev. La Russie a alors déployé des drones de reconnaissance au-dessus de la capitale.

Des missiles ont également été abattus plus tôt dans la semaine

Lors de la dernière attaque aérienne majeure contre Kiev, mardi, les défenses aériennes ukrainiennes renforcées par des systèmes sophistiqués fournis par l’Occident ont abattu tous les missiles entrants, ont déclaré des responsables.

Cette attaque a utilisé des missiles hypersoniques, qui ont été présentés à plusieurs reprises par le président russe Vladimir Poutine comme offrant un avantage stratégique clé. Les missiles, qui comptent parmi les armes les plus avancées de l’arsenal russe, sont difficiles à détecter et à intercepter en raison de leur vitesse hypersonique et de leur maniabilité.

Mais les systèmes sophistiqués de défense aérienne occidentale, y compris les missiles Patriot de fabrication américaine, ont contribué à épargner à Kiev le type de destructions observées le long de la principale ligne de front à l’est et au sud du pays.

Alors que les combats au sol sont en grande partie dans l’impasse le long de cette ligne de front, les deux camps ciblent le territoire de l’autre avec des armes à longue portée.

Pendant ce temps, les autorités installées par le Kremlin en Crimée occupée ont signalé le déraillement de huit wagons jeudi en raison d’une explosion.

Des enquêteurs ont été vus jeudi près de wagons déraillés transportant du grain près de Simferopol en Crimée. Le chemin de fer de Crimée a indiqué que le déraillement avait été causé par « l’ingérence de personnes non autorisées » et qu’il n’y avait pas eu de victimes. (The Associated Press)

Les médias d’État russes ont rapporté que le train transportait du grain.

Citant une source au sein des services d’urgence, l’agence de presse d’Etat RIA Novosti a déclaré que l’incident s’est produit non loin de la ville de Simferopol. Le chemin de fer de Crimée a signalé que le déraillement avait été causé par « l’ingérence de personnes non autorisées » et qu’il n’y avait pas eu de victimes.

Le chef de la Crimée installé par la Russie, Sergei Aksyonov, a déclaré que les services ferroviaires sur le tronçon de ligne concerné avaient été suspendus.

En outre, deux personnes ont été blessées lors d’une attaque de drone dans la région de Koursk, dans le sud de la Russie, qui borde l’Ukraine, a rapporté jeudi le gouverneur régional.

Dans un article de Telegram, Roman Starovoit a affirmé que les forces ukrainiennes avaient largué un engin explosif d’un drone sur un complexe sportif et récréatif.