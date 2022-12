La Russie tire 20 missiles de croisière sur l’Ukraine le soir du Nouvel An, au moins 1 mort, des dizaines de blessés

La Russie a tiré samedi 20 missiles de croisière sur l’Ukraine alors que les civils semblaient accueillir le Nouvel An, entraînant la mort d’au moins un et des dizaines de blessés.

Les défenses aériennes ukrainiennes ont abattu 12 des 20 missiles lancés à l’aide de bombardiers stratégiques Tu-95ms positionnés dans la mer Caspienne ainsi que des systèmes de missiles basés au sol, a déclaré le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valerii Zaluzhnyi, sur Telegram.

Les frappes ont frappé des endroits dans les régions de Kyiv, Jytomyr et Khmelnytskyi.

LA RUSSIE PRÉPARE LES DÉFENSES AÉRIENNES AU-DESSUS DE MOSCOU, DONNE DES CARTES D’ABRI À LA VILLE FRONTALIER AVANT LA NOUVELLE ANNÉE

Les forces de défense aérienne ukrainiennes ont abattu six missiles à Kyiv où au moins une personne a été tuée et 16 blessées, ainsi que cinq missiles dans la région de Jytomyr et un dans la région de Khmelnytskyi, qui a fait sept blessés, dont trois dans un “état grave” selon aux médias ukrainiens.

Cinq quartiers de l’ouest, du centre, du sud et de l’est de Kyiv ont été touchés, dont au moins un hôtel, la salle de concert Ukraine Palace et des immeubles résidentiels.

KYIV, LVIV SANS ÉLECTRICITÉ APRÈS QUE LA RUSSIE LANCE UNE ATTAQUE DE MISSILE DE CROISIÈRE BASÉE SUR L’AIR ET LA MER À TRAVERS L’UKRAINE

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, s’est rendu sur Twitter pour annoncer les frappes samedi matin et a déclaré : “Il y a des explosions à Kyiv ! Restez dans les abris !”

Klitschko a déclaré que si les habitants de Kyiv avaient toujours accès à l’eau et au chauffage, certaines lignes de train avaient été fermées et environ 30 % de la ville était sans électricité.