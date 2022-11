La Russie tire 18 missiles de croisière et 5 drones sur l’Ukraine un jour après que les États-Unis et leurs alliés se sont engagés à renforcer la défense aérienne de Kyiv

Les forces russes ont tiré jeudi 18 missiles de croisière et cinq drones sur des cibles ukrainiennes, un jour seulement après que les alliés occidentaux se sont engagés à envoyer à Kyiv ce dont elle a besoin pour renforcer ses défenses aériennes.

Des sirènes ont retenti à travers le pays dans la matinée alors que les défenses ukrainiennes se précipitaient pour bloquer le dernier barrage de tirs de missiles et de frappes de drones, cette fois principalement concentrés dans la région de Dnipropetrovsk, à l’ouest des régions de Zaporizhzhia et Louhansk et au nord de Kherson.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré qu’au moins six des missiles de croisière avaient été abattus par des systèmes de défense aérienne et que les cinq drones Shahed-136 fournis par l’Iran, tirés depuis le territoire biélorusse, avaient également été arrêtés.

Au moins quatre personnes auraient été tuées dans la frappe et plus d’une douzaine ont été blessées après qu’un immeuble résidentiel a été frappé, selon l’Associated Press.

Deux autres missiles de croisière ont également été abattus au-dessus de Kyiv, comme l’a rapporté l’administration militaire de la ville.

La Russie a intensifié ses attaques aériennes tandis que ses forces terrestres continuent de subir des revers alors que les forces ukrainiennes poussent les lignes de front plus à l’est.

Depuis le 11 novembre, la Russie a lancé près de 150 missiles et plus de 25 drones kamikazes contre l’Ukraine, selon le chef adjoint de l’état-major Oleksii Hromov, ont rapporté jeudi les médias ukrainiens.

Les forces armées ukrainiennes auraient arrêté 102 frappes aériennes au cours des six derniers jours.

Les dernières frappes surviennent un jour après que les États-Unis et leurs alliés de près de 50 pays se sont rencontrés pour discuter de ce que le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a décrit comme le “bon mélange” d’armes pour aider l’Ukraine à “empêcher les Russes d’atteindre la supériorité aérienne”.

“Alors que l’Ukraine continue de se battre, les capacités de défense aérienne deviennent essentielles”, a-t-il déclaré aux journalistes. “Un système intégré de défense aérienne et antimissile est ce qui est nécessaire alors que l’Ukraine repousse les attaques aériennes russes.”

Les États-Unis se sont engagés à envoyer 400 millions de dollars supplémentaires d’aide à la sécurité la semaine dernière. Mercredi, Austin a déclaré que les systèmes de défense aérienne NASAMS fournis par les États-Unis avaient eu un taux de réussite de 100 % en Ukraine.