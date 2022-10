La Russie tient des appels inhabituels avec les États-Unis, le Royaume-Uni et la France au sujet d’allégations de bombes sales sans fondement | Nouvelles du monde

La Russie s’est engagée dans une rafale inhabituelle de contacts avec les trois puissances nucléaires occidentales pour soulever des allégations sans fondement sur un complot de bombe sale en Ukraine, au milieu des craintes d’une nouvelle escalade.

Au cours des dernières 48 heures, de Vladimir Poutine Le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, s’est entretenu avec ses homologues respectifs aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, tandis que le chef militaire du président russe, le général Valery Gerasimov, s’est entretenu séparément avec ses homologues américain et britannique.

Russie a utilisé les conversations qu’il a initiées pour prétendre que Ukraine se prépare à déployer une “bombe sale” sur son propre territoire – une allégation fermement rejetée par les alliés. Une bombe sale est un engin explosif contenant des matières radioactives.

L’Occident soupçonne depuis longtemps Moscou d’être prêt à mener une opération majeure sous faux drapeau – en lançant une attaque mais en blâmant les Ukrainiens, puis en utilisant le carnage comme prétexte pour une nouvelle escalade de la part de la Russie.

Le désir soudain de dialogue pourrait faire partie du processus consistant à évoquer l’idée d’une bombe sale avant tout ce qui pourrait être théâtralisé.

Dans le même temps, cela pourrait peut-être signaler que Moscou tente de tenter une forme de reprise de contact, voire de négociation, alors que ses forces armées subissent des défaites répétées sur le champ de bataille aux mains de l’armée ukrainienne, armée d’armes occidentales, et avec l’hiver approchant.

Jens Stoltenberg, le chef du OTAN alliance, a déclaré lundi qu’il avait parlé à Lloyd Austin, le secrétaire américain à la Défense, et à Ben Wallace du Royaume-Uni de “la fausse affirmation de la Russie selon laquelle l’Ukraine se prépare à utiliser une bombe sale”.

“Les alliés de l’OTAN rejettent cette allégation”, a déclaré M. Stoltenberg dans un communiqué sur Twitter. “La Russie ne doit pas l’utiliser comme prétexte à une escalade. Nous devons rester fermes dans notre soutien à l’Ukraine.”

Washington, Londres et Paris ont également publié une rare déclaration commune sur le contact avec la Russie, réitérant leur “soutien indéfectible” à l’Ukraine et signalant les discussions de dimanche entre le ministre russe de la Défense Sergei Shoigu et M. Austin, M. Wallace et Sébastien Lecornu de France.

Qu’est-ce qu’une bombe sale ?

“Nos pays ont clairement indiqué que nous rejetons tous les allégations manifestement fausses de la Russie selon lesquelles l’Ukraine se prépare à utiliser une bombe sale sur son propre territoire”, indique le communiqué.

“Le monde verrait à travers toute tentative d’utiliser cette allégation comme prétexte à une escalade. Nous rejetons en outre tout prétexte à une escalade par la Russie.”

Lundi – un jour après les pourparlers avec les ministres de la Défense – le général russe Gerasimov s’est entretenu avec le général Mark Milley, le plus haut officier militaire des États-Unis, et a eu une conversation séparée avec l’amiral Sir Tony Radakin, chef d’état-major de la défense britannique.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que l’amiral Radakin “a rejeté les allégations de la Russie selon lesquelles l’Ukraine prévoit des actions pour aggraver le conflit, et il a réaffirmé le soutien durable du Royaume-Uni à l’Ukraine”.

Il a ajouté: “Les chefs militaires ont tous deux convenu de l’importance de maintenir des canaux de communication ouverts entre le Royaume-Uni et la Russie pour gérer le risque d’erreur de calcul et pour faciliter la désescalade.”