La Russie teste la résolution de Biden en Syrie au milieu d’une série d’incidents « non professionnels »

Les forces russes en Syrie ont continué de harceler les forces américaines et d’interrompre les opérations américaines dans le pays, se livrant à une conduite « non professionnelle » que les États-Unis n’ont jusqu’à présent pas été en mesure de dissuader.

« Les Russes tentent clairement de harceler les efforts américains, les efforts de surveillance et les efforts militaires, à l’intérieur de la Syrie », a déclaré Bill Roggio, rédacteur en chef du Long War Journal, à Fox News Digital. « Les Russes tentent de faire pression sur les États-Unis pour qu’ils quittent la Syrie afin que les Russes y gagnent en importance. »

Les commentaires de Roggio interviennent quelques jours seulement après qu’un avion de chasse russe a fait bourdonner un engin de surveillance américain dans le ciel au-dessus de la Syrie, un incident qui a mis la vie des quatre membres d’équipage américains en danger, selon le Pentagone.

L’AVION DE COMBATTEMENT RUSSE BUZZES PORTE UN AVION DE COMMERCE AMÉRICAIN AU-DESSUS DE LA SYRIE, MENAÇANT L’ÉQUIPAGE

L’appel de proximité n’était qu’un parmi une série d’incidents en Syrie au cours desquels les troupes russes ont testé leurs homologues américains sans apparemment craindre les conséquences. Plus tôt ce mois-ci, le Pentagone a publié des images montrant des avions russes volant à proximité et déployant des fusées éclairantes autour de plusieurs drones américains. Un jour plus tôt, des chasseurs russes SU-35 ont volé directement dans la trajectoire de vol des drones MO-9 Reaper exploités par les États-Unis et ont forcé l’avion sans pilote à prendre des mesures d’évitement.

Le Pentagone a révélé plus tard que les drones harcelés étaient les mêmes avions qui avaient été utilisés la veille lors d’une frappe dans l’est de la Syrie qui a tué le chef de l’Etat islamique Usamah al-Muhajir.

Lors de deux autres incidents ce mois-ci, la Russie a effectué une mission de renseignement au-dessus d’une garnison militaire américaine et a intercepté un drone MQ-9 le jour même où un avion russe a survolé la garnison d’al-Tanf, qui abrite les forces américaines dans le nord de la Syrie, pendant une longue période, violant la ligne de déconfliction convenue par les deux pays.

Un porte-parole du Conseil de sécurité nationale a déclaré à Fox News Digital que les actions récentes de la Russie violent « les protocoles établis et les normes internationales, menaçant la sécurité du personnel américain et russe ».

« Le vol de reconnaissance non annoncé et non coordonné de la Russie vendredi matin est un autre exemple de son comportement continu non professionnel et dangereux en Syrie », a déclaré le porte-parole. « Il y a deux semaines, des avions militaires russes ont manifesté la même activité dangereuse et non professionnelle : ses avions de combat harcelaient des drones américains lors d’une mission de routine contre des cibles de l’EI. Ils ont largué plusieurs fusées éclairantes et engagé une postcombustion directement devant des avions américains, créant des turbulences dangereuses et des dangers qui ont forcé nos avions à effectuer des manœuvres d’évitement.

Tous les incidents sont survenus après la destruction très médiatisée par la Russie d’un drone américain au-dessus de la mer Noire en mars, l’avion de chasse russe volant suffisamment près du drone pour le heurter et l’envoyer s’effondrer sur terre.

L’armée américaine a réagi à la série d’incidents en exhortant les forces russes à « cesser ce comportement imprudent et à respecter les normes de comportement attendues d’une armée de l’air professionnelle, afin que nous puissions nous concentrer sur la défaite durable de l’Etat islamique ».

LE CENTCOM AMÉRICAIN DIT QU’IL A TUÉ LE CHEF DE L’EIIS LORS D’UNE FRAPPE AÉRIENNE EN SYRIE, AUCUNE PERTE CIVILE

« L’US Air Forces Central reste déterminée à assurer la sûreté et la sécurité de son personnel et de ses actifs et continue de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires et ses alliés pour faire face à ces incidents et empêcher toute escalade des tensions dans la région », a déclaré le lieutenant-général Alexus Grynkewich, commandant de la 9th Air Force et commandant de la composante aérienne des forces combinées du Commandement central américain. « La sécurité du personnel militaire et le succès de la mission contre l’Etat islamique dépendent de la conduite professionnelle et responsable de toutes les forces opérant dans la région. »

Interrogé ce mois-ci si les États-Unis enverraient davantage de troupes dans la région dans le but d’aider à dissuader les provocations russes, le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley, a minimisé la série d’incidents.

« Il y a une légère hausse, mais je ne l’exagérerais pas trop », a déclaré Milley aux journalistes. « Je pense que nos forces ont des règles d’engagement adéquates et des autorités prévues pour se défendre. »

Mais Roggio dit que les États-Unis ne peuvent pas faire grand-chose pour dissuader les actions russes, notant que tout engagement direct avec les forces russes risquerait une escalade dévastatrice.

« Je ne vois pas beaucoup d’options », a déclaré Roggio. « Vous pouvez déployer des F-16 et des F-22 dans les airs, mais si les Russes les ignorent, ces choses ne peuvent pas faire grand-chose à part bloquer l’avion russe, tirer sur la proue, des choses comme ça. Mais c’est très dangereux. »

Une nouvelle vidéo montre des avions de chasse russes harcelant des drones américains au-dessus de la Syrie, selon l’US Air Force

Cependant, bien que les États-Unis ne puissent pas faire grand-chose pour dissuader le harcèlement russe, Roggio dit qu’il est important que les États-Unis maintiennent leur mission en Syrie.

« L’État islamique existe toujours, il a toujours une présence significative en Syrie », a-t-il déclaré.

Roggio a souligné que si deux présidents ont affirmé que l’État islamique avait été décimé, le groupe terroriste compte toujours « des milliers de combattants, a toujours des dirigeants et constitue toujours une menace ».

« Si les États-Unis se retirent, cela donnera en fait une ouverture à l’État islamique pour régénérer sa force », a-t-il déclaré.

Joel Rubin, ancien sous-secrétaire d’État adjoint de l’administration Obama, a convenu que les options américaines pour dissuader le comportement russe en Syrie sont limitées, affirmant que « les États-Unis ne devraient pas combattre la Russie ».

Rubin a déclaré que la Russie continuerait probablement à tester les États-Unis, en particulier après la rupture de la communication entre les deux pays au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine.

LA CRISE DES RÉFUGIÉS EN SYRIE : OÙ EN SOMMES-NOUS ?

« La Russie considère la Syrie comme faisant partie de sa sphère d’influence. Elle est ainsi devenue une puissance de facto au cœur du Moyen-Orient… et ils ne veulent pas abandonner cette tête de pont », a déclaré Rubin. « Toutes les tentatives qu’ils peuvent faire pour chasser les États-Unis font partie de l’endroit où ils veulent aller. »

Rubin a également souligné que la Russie cherchait à tester les capacités américaines dans le but d’obtenir des informations qu’elle pourrait trouver utiles plus tard.

« Ils veulent en savoir plus sur les capacités », a déclaré Rubin. « Ils veulent voir jusqu’où ils peuvent aller pour pousser les États-Unis. Et peuvent-ils, au niveau tactique, obtenir des informations sur les forces et les capacités américaines et américaines qu’ils pourraient potentiellement utiliser ailleurs? »

Rubin a ajouté qu’il ne voit pas la Russie abandonner ses tactiques en Syrie de sitôt, notant que le pays s’est essentiellement transformé en une colonie russe et que les Russes continueront à le considérer comme un élément vital de sa sphère d’influence.

« La Syrie est un État satellite de la Russie et fournit également le seul port sur la Méditerranée pour la Russie », a déclaré Rubin. « C’est ce qu’est leur fin de partie, cette capacité à projeter du pouvoir, à dominer et à maintenir leur colonie, en gros. »

Malgré les défis que la Russie continuera de poser à la région, Roggio dit qu’il est important que les États-Unis ne perdent pas leur volonté, bien qu’il ait noté que la politique américaine actuelle ne peut pas faire grand-chose pour contenir la menace terroriste de la Syrie.

« Ce que cette administration et les deux dernières administrations ont fait en Syrie, en Irak et en Somalie, c’est mettre un terme au problème », a déclaré Roggio.

« Ils ont été très à l’aise avec cela. À certains égards, on peut dire que cela fonctionne », a poursuivi Roggio, ajoutant qu’il est possible que la politique consistant simplement à contenir le problème se termine par un désastre.

« Le problème est … ils sont résilients, ils sont bons pour recruter, ils sont bons pour régénérer leur leadership et ils sont bons pour attendre », a déclaré Roggio. « Je ne vais pas dire que nous devrions tout faire sur le terrain, mais ce que je dis, c’est que ce que nous faisons maintenant ne résout pas le problème. »

Pendant ce temps, le Conseil de sécurité nationale a déclaré à Fox News Digital que la lutte contre l’Etat islamique se poursuivrait.

« Nous restons concentrés sur la mission de vaincre l’Etat islamique, comme en témoigne notre récente frappe contre un chef de l’Etat islamique en Syrie la semaine dernière », a déclaré le porte-parole.