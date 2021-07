La RUSSIE a « avec succès » testé le missile hypersonique mortel de Vladimir Poutine à 6 100 mph, capable de « échapper à toutes les défenses occidentales pour anéantir les villes ».

Cela survient quelques jours seulement après que la Russie a commencé ses derniers tests du mortel Zircon – ou Tsirkon dans la mer Blanche.

4 Le nouveau missile hypersonique de Poutine a été testé avec succès Crédit : Est2Ouest

Les images montrent l’arme déclenchée à une vitesse de Mach 7 sur une cible terrestre de la frégate Admiral Gorshkov.

La cible à plus de 350 km a été touchée lors du premier essai public du Zircon et les « caractéristiques tactiques et techniques du missile ont été confirmées », ont rapporté RIA Novosti et la chaîne de télévision du ministère de la Défense Zvezda.

Aucun autre détail n’a été donné dans l’immédiat sur le procès de la mer Blanche.

Le Zircon – ou Tsirkon qui peut atteindre des vitesses de plus de 6 100 mph a été identifié par la télévision contrôlée par l’État de Moscou comme l’arme de choix de Vladimir Poutine pour anéantir les villes côtières américaines en cas de conflit atomique.

Le chef du Kremlin a qualifié le Zircon capable de Mach 8 de « vraiment sans précédent dans le monde », et les Russes se sont vantés qu’il était « imparable » par les défenses occidentales.

Le lancement est intervenu le lendemain du jour où l’agence de presse TASS a suggéré un report des essais nationaux du missile jusqu’en août, alors qu’ils étaient prévus pour juillet.

ARME SECRÈTE

Des tests du Zircon à partir de sous-marins et de terre sont attendus prochainement.

Le missile est sur la bonne voie pour entrer en service l’année prochaine, déployé d’abord à partir de la frégate à technologie furtive Admiral Golovko.

Une utilisation clé du missile consiste à éliminer les navires ennemis et les rapports suggèrent que sa portée maximale se situe entre 188 et 620 milles.

Mais il y a eu des rapports non confirmés, sa véritable portée est d’environ 1 200 milles.

La conception et le développement du système de missiles ont été menés dans le plus grand secret.

Poutine a averti que des espions étrangers ont tenté de voler ses secrets.

C’est l’un des nombreux missiles hypersoniques que la Russie déploie, y compris le Sarmat de 188 tonnes – connu en Occident sous le nom de Satan-2 et la plus grosse bête de l’arsenal nucléaire russe, qui doit être testé à l’automne et entrer en service l’année prochaine. .

4 L’arme a été marquée »imparable » Crédit : Est2Ouest

4 Le Zircon – ou Tsirkon peut atteindre des vitesses de plus de 6 100 mph Crédit : Est2Ouest

Le premier lancement d’essai de Zircon du missile depuis le Gorshkov a eu lieu début octobre – et considéré comme un cadeau du 68e anniversaire de Poutine.

D’autres lancements de tests ont suivi en novembre et décembre.

L’arme a été tirée à quatre reprises depuis la frégate Admiral Gorshkov dans l’Arctique en mars et des sources militaires ont déclaré que toutes avaient « touché la cible ».