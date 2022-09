La Russie tente « frauduleusement » d’annexer des parties de l’Ukraine, selon les États-Unis, alors qu’elle impose davantage de sanctions

Les États-Unis ont sanctionné vendredi plus de 1 000 personnes et entreprises liées à l’invasion russe de l’Ukraine, y compris le gouverneur de la Banque centrale et les familles des membres du Conseil de sécurité, après que le président Vladimir Poutine a signé des traités absorbant les régions occupées de l’Ukraine en Russie au mépris du droit international.

Dans un communiqué, le département du Trésor américain a déclaré qu’il s’opposait aux activités liées à la “prétendue annexion” de Poutine et à l’occupation continue des quatre régions d’Ukraine à la suite de référendums “fictifs” organisés à Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk et Louhansk.

Le département a nommé des centaines de membres de la législature russe, des dirigeants de l’infrastructure financière et militaire du pays et des fournisseurs pour les désignations de sanctions. Le département du Commerce a ajouté 57 entreprises à sa liste de contrevenants au contrôle des exportations, et le département d’État a ajouté plus de 900 personnes à sa liste de restrictions de visa.

“Nous ne resterons pas les bras croisés alors que Poutine tente frauduleusement d’annexer des parties de l’Ukraine. Le département du Trésor et le gouvernement américain prennent aujourd’hui des mesures radicales pour affaiblir davantage le complexe militaro-industriel déjà dégradé de la Russie et saper sa capacité à mener sa guerre illégale”, a déclaré le secrétaire au Trésor. Janet Yellen a déclaré dans un communiqué.

REGARDER | Poutine déclare qu’il a annexé les régions sous contrôle russe en Ukraine: Poutine lance un processus d’annexion des régions sous contrôle russe en Ukraine Le président russe Vladimir Poutine a prononcé un discours vendredi lors d’une cérémonie déclarant l’annexion de quatre régions sous contrôle russe en Ukraine : Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia. La cérémonie a eu lieu quelques heures après qu’au moins 25 personnes ont été tuées à Zaporizhzhia par une frappe russe.

“Le département du Trésor, le gouvernement américain et nos alliés n’hésiteront pas à prendre des mesures rapides et sévères contre les individus et les entreprises à l’intérieur et à l’extérieur de la Russie qui sont complices de cette guerre et de ces référendums fictifs”, a-t-elle déclaré.

Le président américain Joe Biden a déclaré que les actions de Poutine “n’ont aucune légitimité” et que les nouvelles sanctions financières imposeront des coûts aux personnes et aux entreprises à l’intérieur et à l’extérieur de la Russie “qui fournissent un soutien politique ou économique aux tentatives illégales de modifier le statut du territoire ukrainien”.

Le Canada « ne reconnaîtra jamais » les référendums

Le Canada a annoncé vendredi qu’il imposait également de nouvelles sanctions à la Russie en représailles à son invasion “non provoquée et injustifiable” de l’Ukraine.

“Le vote pour intégrer les territoires de l’Ukraine dans la Fédération de Russie est une tentative grossière d’officialiser la conquête du président Poutine par le théâtre politique”, a déclaré la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, lors d’une conférence de presse conjointe à Washington avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, annonce que le Canada a imposé de nouvelles sanctions à des dizaines d’oligarques russes et autres en réponse à la décision de la Russie d’annexer des parties de l’Ukraine. (Jacquelyn Martin/Associated Press)

“Comme l’ont dit le Canada et les alliés de l’OTAN, les ‘résultats’ pré-orchestrés des référendums n’ont aucune légitimité et ne seront jamais reconnus”, a-t-elle déclaré.

“Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia resteront des territoires ukrainiens”, a déclaré Joly.

Les sanctions canadiennes touchent 43 oligarques russes, des élites financières et leurs familles et 35 hauts fonctionnaires soutenus par la Russie dans quatre régions occupées de l’Ukraine. Ils visent également un soi-disant organe directeur à Kherson, une ville portuaire ukrainienne que Poutine a déclarée “indépendante” plus tôt vendredi.

L’UE condamne “l’annexion illégale” du territoire ukrainien

À Bruxelles, l’Union européenne a publié un communiqué déclarant que ses 27 États membres “rejettent fermement et condamnent sans équivoque l’annexion illégale” du territoire ukrainien.

Les dirigeants de l’UE ont déclaré que Moscou sapait “l’ordre international fondé sur des règles” et avait violé le droit fondamental à l’indépendance de l’Ukraine. Ils ont ajouté qu’ils ne reconnaîtraient jamais les référendums illégaux que la Russie a organisés “comme prétexte pour cette nouvelle violation de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine”.

Le haut responsable des migrations de l’Union européenne, quant à lui, exhorte les pays membres à restreindre la délivrance de visas aux citoyens russes dans un contexte de préoccupations sécuritaires accrues concernant les menaces nucléaires de Poutine et à annexer des parties de l’Ukraine.

La commissaire aux migrations, Ylva Johansson, a qualifié les actions de Poutine de “clairement une escalade et cela signifie aussi une escalade de la menace sécuritaire envers l’Union européenne”. Elle a exhorté les pays de l’UE à imposer des contrôles plus stricts aux ressortissants russes et à refuser des documents à quiconque pourrait constituer une menace.

L’Ukraine accélère sa candidature à l’OTAN

Le président ukrainien a déclaré vendredi que son pays soumettait une demande “accélérée” pour rejoindre l’alliance militaire de l’OTAN.

La déclaration du président Volodymyr Zelenskyy est intervenue peu de temps après que Poutine a signé des traités pour annexer quatre zones d’Ukraine occupées par la Russie et a averti qu’il protégerait les régions en utilisant “tous les moyens disponibles”.

La candidature du dirigeant ukrainien à l’OTAN ajoute une autre couche de complexité au conflit vieux de sept mois. Zelenskyy a également réitéré sa promesse de reprendre tout le territoire ukrainien désormais détenu par la Russie qui, selon lui, « sent notre pouvoir ». Il a également déclaré que l’Ukraine était prête à dialoguer avec Moscou mais “avec un autre président de la Russie”.

L’OTAN n’a pas été immédiatement en mesure de répondre aux questions sur ce que signifierait la candidature “accélérée” de l’Ukraine pour rejoindre l’alliance.

L’Ukraine est déjà considérée comme un “pays aspirant” à l’adhésion à la plus grande alliance de sécurité du monde, avec la Géorgie. Les 30 alliés de l’OTAN devraient accepter l’adhésion du pays.