Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

La Russie souhaite rejoindre le Conseil des droits de l’homme de l’ONU (UNHRC) plus de 15 mois après avoir été expulsée pour avoir envahi l’Ukraine, selon un nouvel argumentaire qu’elle a donné aux pays membres.

La Russie a été expulsée du CDH en avril de l’année dernière lors d’une session extraordinaire d’urgence convoquée par l’ONU quelques mois après le début de l’invasion.

Il y a eu 93 voix pour, 24 contre et 58 abstentions. Les responsables ont déclaré que l’expulsion de la Russie signifiait que la communauté internationale « censurait fermement les actions agressives de Moscou envers un État voisin ».

Le pays qui a été isolé de la scène mondiale après l’invasion de Vladimir Poutine fait désormais circuler un document de position aux membres de l’ONU dans le but de solliciter leur soutien, a rapporté la BBC.

Moscou a promis de trouver « des solutions adéquates aux questions relatives aux droits de l’homme » et a affirmé qu’elle empêcherait le Conseil de devenir un « instrument au service des volontés politiques d’un groupe de pays », dans une référence indirecte à l’Occident, selon le rapport.

Selon les diplomates, Moscou affirme qu’elle restaurera sa crédibilité internationale auprès de l’ONU après que ses forces et son régime ont été constamment accusés de violations des droits de l’homme en Ukraine et à l’intérieur de ses propres frontières.

L’ONU, dans une déclaration d’avril de l’année dernière après cette décision, a exprimé sa « grave préoccupation » concernant les questions de droits de l’homme en Ukraine.

« Par ce texte, l’Assemblée a exprimé sa grave préoccupation face à la crise humanitaire et des droits de l’homme en cours en Ukraine, notant que les violations étaient d’un tel degré que la Fédération de Russie devait renoncer à son adhésion à l’organisme intergouvernemental jusqu’à ce qu’un réexamen soit effectué. considéré comme approprié », indique le communiqué officiel.

La Fédération de Russie a instrumentalisé sa place au sein du CDHNU « pour répandre des mensonges presque quotidiennement », a déclaré le délégué ukrainien lors de la séance.

Des experts indépendants des droits de l’homme soutenus par l’ONU ont déclaré avoir apporté des preuves continues de crimes de guerre présumés commis par les forces russes en Ukraine, notamment des actes de torture – dont certains avec une telle « brutalité » qu’ils ont entraîné des morts – et des viols de femmes âgées de moins de 83 ans. ans.

Les membres de la Commission d’enquête indépendante des Nations Unies sur l’Ukraine ont également exprimé leurs inquiétudes concernant les allégations de génocide perpétrées par les forces russes et ont déclaré qu’elles enquêtaient sur ces allégations.

L’équipe a déclaré que ses preuves montraient des crimes commis des deux côtés, mais que beaucoup plus d’abus – et un éventail plus large d’entre eux – avaient été commis par les forces russes que par les troupes ukrainiennes.