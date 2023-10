La Russie tente de prendre une initiative militaire et diplomatique contre l’Ukraine | Guerre Russie-Ukraine

La Russie a cherché à briser son isolement diplomatique, à réapprovisionner ses stocks d’armes en diminution et à reprendre l’initiative militaire perdue cette année au cours de la 86e semaine de sa guerre en Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine a rencontré le dirigeant chinois Xi Jinping pour célébrer le 10e anniversaire de l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route », qui visait à développer les infrastructures ferroviaires, routières et portuaires à travers l’Eurasie afin de faciliter l’exportation des produits chinois.

Xi est l’un des rares alliés de Poutine, mais il a également rencontré le Premier ministre hongrois Viktor Orban, dans un geste symbolique de soutien au Kremlin de la part de l’un des prétendus alliés de l’Ukraine.

« La Hongrie n’a jamais voulu affronter la Russie », a déclaré Orban. « L’objectif de la Hongrie a toujours été d’établir et d’élargir mutuellement les meilleurs contacts », a-t-il déclaré.

Plus inquiétant encore, Poutine a reçu d’importantes livraisons de munitions en provenance de Corée du Nord, a déclaré la Maison Blanche.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré le 13 octobre que jusqu’à 1 000 conteneurs d’armes nord-coréennes pourraient avoir atteint la Russie entre le 7 septembre et le 1er octobre.

L’analyse du Washington Post était que les expéditions avaient commencé plus tôt, après des réunions de haut niveau entre des responsables russes et nord-coréens à la mi-août, et que les expéditions étaient plus importantes que ce que suggérait Kirby.

Des images satellite publiées par le Washington Post le 16 octobre suggèrent que deux navires russes ont transporté avec succès des marchandises du port de Rason, dans la zone de libre-échange nord-coréenne, vers le port russe de Dunai, à plusieurs reprises depuis le mois d’août.

« Cela aura un effet très grave sur la trajectoire de la guerre. [in Ukraine] », a déclaré au journal Jack Watling, chercheur principal en guerre terrestre au Royal United Services Institute (RUSI). « La Corée du Nord a la capacité de fabriquer beaucoup de munitions et dispose de stocks importants », a-t-il déclaré.

La Corée du Nord fabriquerait des roquettes Grad de 122 mm et des obus d’artillerie de 122 mm.

Kirby a également déclaré que la Russie aurait pu rendre la pareille. Pyongyang a recherché « des avions de combat, des missiles sol-air, des véhicules blindés » et des « équipements de production de missiles balistiques » auprès de la Russie, a-t-il déclaré, et il existe des preuves que des conteneurs russes ont afflué vers Pyongyang.

Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un se courtisent depuis un certain temps.

Poutine a rencontré Kim au Comsodrome de Vostochny, dans l’extrême est de la Russie, le 13 septembre. Kim aurait été intéressé par la technologie satellitaire russe et s’est engagé à se tenir aux côtés de la Russie dans la « lutte contre l’impérialisme ».

La Corée du Nord n’a pas réussi à lancer de satellites espions en mai et août en raison de problèmes de vol lors des deuxième et troisième étapes.

La relation semble se réchauffer.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est arrivé à Pyongyang le 18 octobre, apparemment en prévision d’un voyage de Poutine.

La Russie a déclaré qu’elle pourrait décider de fournir à l’Iran la même technologie de missile balistique à longue portée et à capacité nucléaire qui intéresse Kim. Une interdiction de 2015 sur le transfert de cette technologie a expiré le 18 octobre.

« Les livraisons à destination et en provenance de l’Iran de produits relevant du régime de contrôle de la technologie des missiles ne nécessitent plus l’approbation préalable du Conseil de sécurité de l’ONU », a déclaré mardi le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

L’Ukraine a également reçu de la technologie militaire au cours de la semaine.

Mardi 17 octobre, le Pentagone a confirmé que les 31 chars M1 Abrams promis se trouvaient sur le sol ukrainien.

Le même jour, l’Ukraine a tiré les 18 premiers missiles tactiques de l’armée (ATACMS) envoyés par les États-Unis, d’une portée de 160 km (100 milles). Les missiles ont apparemment atterri sur des aérodromes du port de Berdiansk et de la ville de Luhansk occupés par les Russes.

La Russie tente de percer à l’Est

Les forces russes ont lancé une nouvelle tentative pour capturer la ville orientale d’Avdiivka le 10 octobre. Elles ont longtemps réussi à former une pince au nord et au sud, mais les défenseurs ukrainiens les ont tenues à distance.

Les forces russes ont attaqué avec des unités d’assaut blindées, des hélicoptères et une artillerie concentrée dans 10 ou 12 directions à la fois, a déclaré le chef de l’administration militaire de la ville, Vitaliy Barabash.

Les barrages d’artillerie étaient si continus qu’ils empêchaient les équipes de secours de récupérer les corps des personnes tuées.

« Ils frappent avec tout ce qu’ils ont. Des combats de tirs, d’artillerie, de lance-roquettes multiples, de mortiers et de nombreux avions », a déclaré Barabash à la télévision nationale.

« Les opérations ne peuvent pas avoir lieu dans de telles conditions. C’est effrayant de repartir car la route est sous le feu des tirs. Et il n’est pas plus facile de rester car il n’y a aucun endroit, aucun sous-sol qui puisse résister aux grèves.

Les forces russes avaient capturé 4,52 kilomètres carrés (1,75 milles carrés) autour d’Avdiivka et se trouvaient respectivement à 5,25 kilomètres (3,2 milles) et 3,32 kilomètres (2,06 milles) des principales routes d’approvisionnement ukrainiennes au nord et au sud, a évalué l’Institut pour l’étude de War, un groupe de réflexion basé à Washington.

Au même moment, les forces russes tentaient de percer les défenses ukrainiennes dans la région de Lyman-Kupyansk, à l’extrémité nord-est du front. Le commandant des forces terrestres ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi, a déclaré qu’il y avait eu une forte augmentation des combats.

« L’ennemi se prépare sérieusement à des actions offensives, en faisant appel à du personnel », a déclaré Syrskyi dans les images publiées sur l’application de messagerie Telegram. « L’objectif principal est de percer les défenses de nos troupes et de reconquérir notre territoire. »

L’Ukraine semblait tenir le coup.

Ni les sources russes ni ukrainiennes n’ont fait état de changements territoriaux majeurs, et le président russe Vladimir Poutine a semblé tempérer les attentes en qualifiant l’action autour d’Avdiivka de « défense active » à la télévision nationale.

« Les observateurs militaires ukrainiens et les sources russes ont déclaré que les forces russes n’ont pas réalisé la percée immédiate souhaitée et que les forces russes ont été confrontées à des pertes initiales élevées et à un rythme de progression probablement plus lent que prévu », a déclaré l’ISW.

Les observateurs militaires ont également estimé que la Russie avait subi des pertes d’au moins trois douzaines de chars et de véhicules blindés, soit l’équivalent d’un bataillon. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré le 13 octobre que les nouvelles offensives russes près de Lyman et Avdiivka « n’étaient pas une surprise » et a déclaré que l’Ukraine les repousserait.

Pendant ce temps, l’Ukraine poursuivait sa propre contre-offensive dans le sud et l’est, réalisant des avancées marginales selon des sources officielles ukrainiennes.

Des sources russes ont indiqué que l’Ukraine avait lancé des attaques contre le village de première ligne de Verbove, dans le sud, les 15 et 16 octobre.

Des images géolocalisées publiées le 15 octobre ont montré que les forces ukrainiennes avançaient légèrement vers la voie ferrée au nord de Klishchiivka, à côté de la ville orientale âprement disputée de Bakhmut.

Les forces ukrainiennes ont également harcelé les positions russes au sud de Bakhmut le 14 octobre.

Les dommages causés au gazoduc Baltic Connector ont probablement été causés par des interférences, ont déclaré les autorités finlandaises le 15 octobre. Le gazoduc, qui relie la Finlande à l’Estonie, a été fermé dimanche.

« Il est probable que les dommages causés au gazoduc et au câble de communication soient le résultat d’une activité extérieure », a déclaré le président finlandais Sauli Niinisto dans un communiqué. « La cause des dégâts n’est pas encore claire. »

L’incident fait planer le spectre d’un sabotage, à l’image de celui qui a détruit un tronçon du gazoduc Nordstream 2 en septembre 2022.

Au cours de la semaine, de bonnes nouvelles ont été annoncées pour quatre familles ukrainiennes.

Le Qatar a réussi à obtenir la libération de quatre enfants ukrainiens enlevés par les forces russes, après avoir négocié avec la Russie à la demande de l’Ukraine.

Les enfants, âgés de 2 à 17 ans, devaient se rendre en Ukraine via différents itinéraires après avoir atteint l’ambassade du Qatar à Moscou. Deux d’entre eux étaient déjà rentrés chez eux le 16 octobre.