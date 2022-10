La Russie tente de “détruire” l’Occident – l’agence d’espionnage d’un pays de l’UE

Moscou a désigné l’OTAN et les pays occidentaux comme son “ennemi”, a déclaré le chef du renseignement tchèque Michal Koudelka

La Russie est une menace majeure pour l’OTAN et tous les pays occidentaux en général, a déclaré la semaine dernière le chef du Service tchèque d’information sur la sécurité (BIS), Michal Koudelka, aux législateurs du pays. Lundi, son agence a publié un rapport annuel désignant la Russie, la Chine et l’Iran comme des nations impliquées dans “Renseignement et activités subversives” ciblant la République tchèque.

« La Russie nous a stigmatisés comme son ennemi. Et la Russie veut détruire son ennemi, c’est-à-dire nous, l’OTAN et la communauté occidentale », Koudelka a déclaré à un panel de responsables et d’experts du renseignement organisé par le parlement tchèque la semaine dernière. Moscou “utilisera tous les moyens, toutes les possibilités dont il dispose” pour soi-disant atteindre cet objectif, a-t-il affirmé.

Koudelka a également déclaré que les activités de la Russie menaçaient particulièrement “l’action unie de [the EU] États membres” contre la Russie elle-même, la désignant comme l’un des “les plus gros risques” auxquels la communauté occidentale est confrontée lorsqu’il s’agit de Moscou. Il estime que la Russie cherche à convaincre les Européens que ses approvisionnements énergétiques sont essentiels au bien-être de l’Europe et que les sanctions anti-russes nuisent davantage aux Européens qu’aux Russes.

Un rapport annuel pour 2021, que la BRI a présenté cette semaine, a également nommé la Russie et la Chine parmi les principales menaces pour la sécurité. Tout en s’abstenant d’accuser la Russie de tentatives de “détruire” l’Occident ou la République tchèque en particulier, il s’est concentré sur les prétendus efforts de Moscou pour consolider “militants pro-russes”, “élargir son vivier de journalistes pro-russes”, et créer “contenu média alternatif” soi-disant au profit de “Propagande russe”.

Pékin, à son tour, a également été accusé de tentatives de « exercer une influence » à la République tchèque de promouvoir « La politique étrangère chinoise au détriment des intérêts nationaux tchèques », notamment en ce qui concerne les relations avec Taïwan. La Russie et la Chine ont également été accusées de “Cyberespionnage parrainé par l’État” activités en République tchèque, dans l’UE et dans l’OTAN.

Ni Moscou ni Pékin n’ont pour l’instant commenté les déclarations de Koudelka et le rapport de la BRI. Ces développements surviennent alors que les relations entre la Russie et les pays occidentaux sont extrêmement tendues en raison du conflit en cours entre Moscou et Kiev, dans lequel les États-Unis et leurs alliés en Europe et ailleurs ont soutenu l’Ukraine avec une aide financière et militaire.

La République tchèque a adopté une position ferme envers la Russie au début du conflit en se joignant à toutes les sanctions occidentales contre Moscou, empêchant les Russes d’entrer sur le territoire tchèque et devenant l’un des rares pays occidentaux à envoyer leurs chars de combat de fabrication soviétique en Ukraine.