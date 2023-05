La Russie, tenant des hommages à la Seconde Guerre mondiale, fait pleuvoir des missiles sur l’Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine s’est adressé au défilé du Jour de la Victoire de son pays sur la Place Rouge de Moscou, affirmant qu' »une véritable guerre » avait été déclenchée contre la Russie – une référence à la guerre en Ukraine que le Kremlin décrit comme étant un conflit par procuration avec l’Occident.

« Aujourd’hui, la civilisation est à nouveau à un tournant décisif », a déclaré Poutine. « Une véritable guerre a été déclenchée contre notre patrie. »

Il a souhaité la bienvenue aux soldats combattant en Ukraine qui étaient présents au défilé. « En Russie! A nos braves forces armées ! A la victoire! » Poutine a conclu le discours.

CECI EST UNE MISE À JOUR DES NOUVELLES DE RUPTURE. L’histoire précédente d’AP suit ci-dessous.

La Russie a lancé un barrage de missiles de croisière sur l’Ukraine dans la nuit de mardi à mardi, quelques heures avant le début des commémorations annuelles de Moscou célébrant la défaite de l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, qui se déroulent cette année dans un contexte de mesures de sécurité strictes.

Les forces du Kremlin ont lancé 25 missiles dans la nuit lors d’une vague d’attaques à travers l’Ukraine, a déclaré l’armée de l’air ukrainienne, ajoutant que la défense aérienne avait réussi à en détruire 23.

Dans un article de Telegram, l’armée de l’air a déclaré que huit missiles de croisière Kalibr avaient été lancés depuis des porte-avions en mer Noire vers l’est et 17 depuis des avions stratégiques.

Le barrage est survenu alors que Moscou et d’autres villes organisaient des défilés militaires et d’autres festivités marquant le Jour de la Victoire, la plus grande fête laïque de Russie qui cette année a été considérablement éclipsée par la guerre en Ukraine.

Au moins 21 villes russes ont annulé les défilés militaires du 9 mai – l’aliment de base des célébrations à travers la Russie – pour la première fois depuis des années. Les processions du régiment immortel, au cours desquelles des foules descendent dans les rues avec des portraits de proches décédés ou ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale – un autre pilier de la fête – ont également été annulées dans plusieurs villes.

Les responsables régionaux ont blâmé des « problèmes de sécurité » non spécifiés. Certains ont émis l’hypothèse, cependant, que la raison de l’annulation des marches du régiment immortel était le fait que les Russes pourraient apporter des portraits de parents décédés en Ukraine à ces processions, illustrant l’ampleur des pertes de la Russie dans le conflit interminable.

On s’attend à ce que Moscou projette une démonstration de force lors de son défilé phare sur la Place Rouge, avec des équipements militaires de premier ordre qui y grondent et des dirigeants des anciennes nations soviétiques aux côtés du président Vladimir Poutine.

Initialement, un seul d’entre eux – le président kirghize Sadyr Zhaparov – devait y assister, mais lundi à la dernière minute, des responsables ont confirmé que les dirigeants de l’Arménie, de la Biélorussie, du Kazakhstan, du Tadjikistan, du Turkménistan et de l’Ouzbékistan se rendaient également à Moscou.

Les célébrations simplifiées surviennent après des rapports officiels ambigus la semaine dernière selon lesquels deux drones ukrainiens ont volé au cœur de Moscou sous le couvert de l’obscurité et ont atteint le Kremlin avant d’être abattus. Le Kremlin l’a présenté comme une tentative d’assassinat de Poutine ; L’Ukraine a nié toute implication.

___

Suivez la couverture de la guerre en Ukraine par AP sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine

The Associated Press