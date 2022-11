La Russie suspendue du Comité international paralympique

La décision restera probablement en vigueur jusqu’à au moins fin 2023

Le Comité international paralympique (IPC) a voté mercredi la suspension de l’adhésion du Comité paralympique russe (RPC). Les athlètes russes ont déjà été exclus des Jeux de cette année en Chine, et le chef paralympique russe Pavel Rozhkov a été empêché d’assister en personne à la réunion de mercredi.

Lors d’une assemblée générale à Berlin, les membres du comité ont voté à 64 voix contre 39 la suspension du Comité paralympique russe, 16 comités nationaux s’étant abstenus, a déclaré l’IPC sur Twitter. Si la Russie fait appel de la décision sans succès, sa suspension ne pourra être levée qu’à la prochaine assemblée générale de l’IPC, probablement au quatrième trimestre 2023.

La suspension a été prononcée en raison de la décision du RPC “incapacité de se conformer aux obligations d’adhésion en vertu de la Constitution de l’IPC”, la déclaration lue.

Lors d’un vote séparé à 54 voix contre 45, le comité paralympique biélorusse a également été suspendu de l’IPC.

Dans sa réponse, le RPC a fait valoir que le CIPVP n’avait pas fourni “un seul élément de preuve que le RPC a violé au moins une de ses obligations d’adhésion.” L’interdiction est “illégal, sans fondement… et viole de manière flagrante l’ensemble des réglementations de l’IPC”, poursuit le RPC, ajoutant que les membres de l’OTAN n’ont subi aucune répercussion dans le monde du sport lorsque l’alliance a lancé des frappes contre la Yougoslavie et envahi l’Afghanistan et l’Irak.

L’IPC a interdit aux athlètes russes et biélorusses de participer aux Jeux paralympiques d’hiver en mars. L’interdiction a été promulguée après que le Comité international olympique a recommandé d’interdire aux athlètes russes et biélorusses de participer à tous les événements sportifs internationaux, en réponse à l’opération militaire russe en Ukraine.

Le président du RPC, Pavel Rozhkov, devait participer à la réunion de mercredi, avant que les autorités allemandes ne rejettent une demande de l’IPC de lui délivrer un visa. Le RPC a décrit l’interdiction de visa comme « ingérence politique dans le sport, contraire aux valeurs olympiques et paralympiques ».