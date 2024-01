La Russie suspend ses opérations au terminal d’exportation de carburant après une attaque présumée de drone ukrainien

Par Andrew Osborn et Maxim Rodionov

(Reuters) – La société énergétique russe Novatek a annoncé dimanche avoir été contrainte de suspendre certaines opérations dans un immense terminal d’exportation de carburant de la mer Baltique en raison d’un incendie déclenché par ce que les médias ukrainiens ont qualifié d’attaque de drone.

Le complexe géant d’Oust-Luga, situé dans le golfe de Finlande à environ 170 km (110 miles) à l’ouest de Saint-Pétersbourg, est utilisé pour expédier des produits pétroliers et gaziers vers les marchés internationaux. Elle transforme les condensats de gaz stables – un type de pétrole léger – en naphta léger et lourd, en kérosène et en diesel, destinés à être expédiés par voie maritime.

On ne savait pas exactement combien de temps durerait la perturbation, combien de pétroliers devraient rester inactifs à l’extérieur du port et quelles seraient les répercussions sur les marchés internationaux de l’énergie.

L’agence de presse Interfax-Ukraine, citant des sources anonymes, a déclaré que l’incendie était le résultat d’une opération spéciale menée par les services de sécurité ukrainiens.

“Le terminal pétrolier d’Oust-Louga, dans la région de Léningrad, est une installation importante pour l’ennemi. On y raffine du carburant qui, entre autres, est également fourni aux troupes russes”, a déclaré une source citée par le communiqué.

“Une attaque réussie contre un tel terminal cause non seulement des dommages économiques à l’ennemi, privant les occupants de la possibilité de gagner de l’argent pour faire la guerre en Ukraine, mais complique également considérablement la logistique du carburant pour l’armée russe.”

Reuters n’a pas pu confirmer que l’incendie résultait d’une attaque de drone ukrainien.

Si tel était le cas, une telle attaque démontrerait la capacité de Kiev à mener des frappes plus profondément en Russie que d’habitude en utilisant ce que l’on pense être des drones produits dans le pays, à un moment où Kiev est sur la défensive sur le champ de bataille et lutte pour obtenir autant de financements occidentaux que possible. veut.

Une telle attaque, la dernière d’une série de frappes apparentes ces derniers jours visant des installations énergétiques russes, soulèverait également des questions embarrassantes sur la qualité des systèmes de défense aérienne russes autour des infrastructures clés.

Cet incident, ainsi que ce que la Russie considère comme une frappe d’artillerie ukrainienne contre des civils dans une ville de l’est de l’Ukraine sous contrôle russe qui a fait au moins 25 morts, pourraient déclencher des représailles russes plus larges dans une guerre qui ne montre aucun signe de fin.

Alexandre Drozdenko, gouverneur de la région de Léningrad, a déclaré sur l’application de messagerie Telegram qu’il n’y avait eu aucune victime au terminal d’Oust-Luga et que tous les travailleurs avaient été évacués en toute sécurité.

Les agences de presse russes ont rapporté que deux réservoirs de stockage et une station de pompage avaient été endommagés, mais que l’incendie avait été maîtrisé.

Novatek, le plus grand producteur de gaz naturel liquéfié de Russie, a déclaré dans un communiqué avoir suspendu certaines opérations après l’incendie, qui, selon lui, était le résultat d’une “influence extérieure”.

“Le processus technologique à Novatek-Ust-Luga a été arrêté et un quartier général opérationnel a été établi pour éliminer les conséquences. L’évaluation des dégâts sera effectuée ultérieurement”, a indiqué l’entreprise.

Le média russe Shot a rapporté que les résidents locaux avaient entendu un drone opérer à proximité, suivi de plusieurs explosions.

La Russie et l’Ukraine se sont mutuellement attaquées aux infrastructures énergétiques lors de frappes visant à perturber les lignes d’approvisionnement et la logistique, chaque partie cherchant à démoraliser l’autre.

Vendredi, une attaque de drone a frappé un dépôt pétrolier dans la région occidentale de Briansk, à la frontière avec l’Ukraine, pour laquelle Moscou a imputé la responsabilité à Kiev. Cela s’est produit un jour après une attaque contre un terminal pétrolier russe dans la mer Baltique qui, selon les autorités russes, avait échoué.

Baza, un média russe connu pour ses contacts avec les services de sécurité, a publié dimanche sur Telegram des images de grandes flammes jaillissant dans le ciel au-dessus de ce qui semblait être un complexe industriel.

Trois navires-citernes internationaux étaient ancrés près du terminal d’Oust-Louga, mais aucun dommage n’a été signalé par l’incendie, a indiqué le journal Fontanka, basé à Saint-Pétersbourg.

Drozdenko a déclaré qu’un “régime d’alerte élevé” avait été instauré et que les responsables s’étaient réunis pour une réunion d’urgence.

Novatek a traité 3,4 millions de tonnes de condensats de gaz stables dans le complexe au premier semestre 2023, selon les données les plus récentes disponibles, en hausse de 0,6 % par rapport à la même période un an plus tôt.

(Reportage de Maxim Rodionov et Andrew Osborn Reportages supplémentaires de Vladimir Soldatkin, Pavel Polityuk et Lidia Kelly ; écrit par Andrew Osborn, édité par William Mallard, Hugh Lawson et Susan Fenton)