La Russie suspend sa participation à l’accord d’exportation de céréales de l’ONU après des frappes de drones sur la flotte de la mer Noire

La Russie a annoncé qu’elle se retirait de l’accord d’exportation de céréales de la mer Noire facilité par l’ONU après une attaque contre ses forces navales à Sébastopol, en Crimée.

“Nous avons vu les rapports de la Fédération de Russie concernant la suspension de leur participation à l’Initiative céréalière de la mer Noire à la suite d’une attaque contre la flotte russe de la mer Noire”, a déclaré samedi Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l’ONU. Matin. “Nous sommes en contact avec les autorités russes à ce sujet.”

“Il est vital que toutes les parties s’abstiennent de toute action qui mettrait en péril l’Initiative céréalière de la mer Noire, qui est un effort humanitaire essentiel qui a clairement un impact positif sur l’accès à la nourriture pour des millions de personnes dans le monde”, a ajouté Dujarric.

L’attaque s’est produite samedi à 4h20 du matin à Sébastopol, la plus grande ville de Crimée, a écrit le ministère russe de la Défense sur Telegram. L’attaque a impliqué neuf drones aériens et sept drones maritimes, a indiqué le poste. La Russie a affirmé avoir détruit tous les drones et que sa flotte n’avait subi que des “dommages mineurs”.

La Russie a également affirmé que les navires visés par l’attaque étaient impliqués dans la sécurité du corridor céréalier. Les Nations Unies ont travaillé avec la Russie et l’Ukraine, la Turquie agissant en tant qu’intermédiaire, pour établir le corridor comme moyen de sécuriser les approvisionnements alimentaires vitaux en céréales au milieu des craintes que le monde puisse faire face à de multiples famines.

Mais maintenant, Moscou a suspendu sa participation à l’accord, sapant l’accord et menaçant une fois de plus l’approvisionnement alimentaire mondial.

“Compte tenu (…) de l’acte terroriste du régime de Kyiv avec la participation d’experts britanniques contre les navires de la flotte de la mer Noire et des navires civils impliqués dans la sécurité du ‘corridor céréalier’, la partie russe suspend sa participation au mise en œuvre des accords sur l’exportation de produits agricoles depuis les ports ukrainiens”, a déclaré le ministère dans un communiqué.

Le chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermak, a accusé la Russie de “chantage” et “d’invention d’attentats terroristes” sur son propre territoire, a rapporté Reuters.

Les responsables russes ont qualifié l’attaque de “terrorisme” et accusé des “spécialistes britanniques” d’avoir coordonné et aidé à exécuter l’attaque.

“La préparation de cet acte terroriste et la formation du personnel militaire du 73e centre d’opérations spéciales de la marine ont été menées sous la supervision de spécialistes britanniques dans la ville d’Ochakov, dans la région de Nikolayev en Ukraine”, a écrit le ministère, ajoutant une accusation selon laquelle la marine britannique était également à l’origine de l’attaque des pipelines Nord Stream 1 et 2 en septembre.

Le ministère britannique de la Défense a qualifié l’accusation d ‘«histoire inventée».

“À [distract] de leur gestion désastreuse de l’invasion illégale de l’Ukraine, le ministère russe de la Défense a recours au colportage de fausses déclarations d’une ampleur épique », a tweeté le ministère. « Cette histoire inventée en dit plus sur les arguments en cours au sein du gouvernement russe que sur l’ouest.”