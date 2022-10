La Russie suspend sa participation à la Black Sea Grain Initiative

L’Ukraine est généralement le premier producteur et exportateur mondial de tourteau, d’huile et de graines de tournesol, selon le département de l’agriculture des Etats-Unis . L’Ukraine est également le septième producteur mondial de blé.

Avant la guerre, l’Ukraine et la Russie représentaient près d’un quart des exportations mondiales de céréales jusqu’à ce que ces expéditions s’arrêtent sévèrement pendant près de six mois.

“Nous avons mis en garde contre les plans de la Russie visant à ruiner l’Initiative céréalière de la mer Noire”, a écrit Kuleba dans un tweet. “J’appelle tous les États à exiger de la Russie qu’elle mette fin à ses jeux de la faim et qu’elle renouvelle ses obligations.”

Le ministère russe de la Défense a déclaré samedi qu’il mettrait fin à la participation, citant des représailles pour “l’acte de terrorisme” de Kyiv contre les navires de guerre russes. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que les forces armées ukrainiennes avaient lancé “des frappes aériennes et maritimes massives à l’aide de véhicules aériens sans pilote contre des navires et des infrastructures de la flotte russe de la mer Noire à la base navale de Sébastopol”.

WASHINGTON – Moscou a suspendu sa participation à la Black Sea Grain Initiative, un accord négocié plus tôt cette année qui a rouvert les ports ukrainiens pour l’exportation de produits agricoles.

La Black Sea Grain Initiative, un accord soutenu par les Nations Unies et négocié en juillet, a assoupli le blocus naval russe et a vu la réouverture de trois ports ukrainiens clés. Le premier navire a quitté le port ukrainien d’Odessa le 1er août transportant plus de 26 000 tonnes de maïs. Depuis lors, près de 400 navires transportant un total de 9 millions de tonnes métriques ont quitté les ports ukrainiens.

Des représentants de l’Ukraine, de la Russie, de l’ONU et de la Turquie ont mené des négociations pour créer le corridor maritime à Istanbul plus tôt cette année et ont signé l’accord historique en juillet. L’accord, qui doit expirer le mois prochain, a contribué à faire face à la crise alimentaire croissante déclenchée, en partie, par la guerre de la Russie contre son ancien voisin soviétique.

L’ONU a déclaré dans un communiqué qu’elle était en contact avec les autorités russes à ce sujet.

“Il est vital que toutes les parties s’abstiennent de toute action qui mettrait en péril l’Initiative céréalière de la mer Noire, qui est un effort humanitaire essentiel qui a clairement un impact positif sur l’accès à la nourriture pour des millions de personnes dans le monde”, a écrit Stéphane Dujarric, porte-parole. pour le secrétaire général de l’ONU, dans un communiqué.

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré avoir transmis des instructions pertinentes au Centre conjoint de coordination d’Istanbul, qui supervise l’exportation de produits agricoles depuis l’Ukraine.