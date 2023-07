La Russie suspend l’accord sur les céréales de la mer Noire, portant atteinte à la sécurité alimentaire mondiale – National

La Russie a mis fin lundi à un accord sans précédent en temps de guerre qui permet aux céréales d’être acheminées d’Ukraine vers des pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie où la faim est une menace croissante et où les prix élevés des denrées alimentaires ont poussé davantage de personnes dans la pauvreté.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a annoncé que la Russie suspendrait l’Initiative céréalière de la mer Noire jusqu’à ce que ses demandes d’acheminer ses propres expéditions agricoles vers le monde soient satisfaites, même si le pays a expédié des quantités record de blé et que ses engrais ont également afflué.

« Lorsque la partie de l’accord sur la mer Noire liée à la Russie sera mise en œuvre, la Russie reviendra immédiatement à la mise en œuvre de l’accord », a déclaré Peskov. La Russie s’est plainte que les restrictions sur le transport maritime et l’assurance ont entravé ses exportations de nourriture et d’engrais, également essentielles à la chaîne alimentaire mondiale.

C’est la fin d’un accord révolutionnaire que les Nations Unies et la Turquie ont négocié l’été dernier pour permettre à la nourriture de quitter la région de la mer Noire après que la Russie a envahi son voisin il y a près d’un an et demi. L’accord a fourni des assurances que les navires ne seront pas attaqués à l’entrée et à la sortie des ports ukrainiens.

Un accord séparé a facilité la circulation de la nourriture et des engrais russes malgré les sanctions occidentales.

Les nations belligérantes sont les deux principaux fournisseurs mondiaux de blé, d’orge, d’huile de tournesol et d’autres produits alimentaires abordables sur lesquels comptent les pays en développement. Alors que les analystes ne s’attendent qu’à une hausse temporaire des prix des denrées alimentaires parce que des pays comme la Russie et le Brésil ont augmenté leurs exportations de blé et de maïs, l’insécurité alimentaire augmente.





L’accord a été renouvelé pour 60 jours en mai au milieu du recul de Moscou. Ces derniers mois, la quantité de nourriture expédiée et le nombre de navires quittant l’Ukraine ont plongé, la Russie étant accusée d’empêcher la participation de navires supplémentaires.

Les autorités ukrainiennes n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires lundi.

La guerre en Ukraine a fait grimper les prix des denrées alimentaires à des niveaux record l’année dernière et a contribué à une crise alimentaire mondiale également liée à d’autres conflits, aux effets persistants de la pandémie de COVID-19, aux sécheresses et à d’autres facteurs climatiques.

Les coûts élevés des céréales nécessaires aux aliments de base dans des endroits comme l’Égypte, le Liban et le Nigéria ont exacerbé les difficultés économiques et contribué à plonger des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté ou l’insécurité alimentaire.

Les habitants des pays en développement dépensent plus d’argent pour les repas. Les pays les plus pauvres qui dépendent des aliments importés dont le prix est en dollars dépensent également davantage à mesure que leur monnaie s’affaiblit et qu’ils sont obligés d’importer davantage en raison des problèmes climatiques. Des endroits comme la Somalie, le Kenya, le Maroc et la Tunisie sont aux prises avec la sécheresse.

Les prix des produits alimentaires mondiaux comme le blé et l’huile végétale ont chuté, mais la nourriture était déjà chère avant la guerre en Ukraine et les secours ne se sont pas répercutés sur les tables de cuisine.

« L’accord sur la mer Noire est absolument essentiel pour la sécurité alimentaire d’un certain nombre de pays », et sa perte aggravera les problèmes de ceux qui sont confrontés à des niveaux d’endettement élevés et aux retombées climatiques, a déclaré Simon Evenett, professeur de commerce international et de développement économique à l’Université. de Saint-Gall en Suisse.

Il a noté que la hausse des taux d’intérêt destinée à cibler l’inflation ainsi que l’affaiblissement des devises « rendent plus difficile pour de nombreux pays en développement de financer des achats en dollars sur les marchés mondiaux ».





L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a déclaré ce mois-ci que 45 pays avaient besoin d’une aide alimentaire extérieure, les prix élevés des denrées alimentaires locales étant « un facteur de niveaux inquiétants de faim » dans ces endroits.

L’Initiative céréalière de la mer Noire a permis à trois ports ukrainiens d’exporter 32,9 millions de tonnes métriques de céréales et d’autres denrées alimentaires vers le monde, dont plus de la moitié vers les pays en développement, selon le Centre conjoint de coordination d’Istanbul.

Mais l’accord a connu des revers depuis qu’il a été négocié par l’ONU et la Turquie : la Russie s’est brièvement retirée en novembre avant de rejoindre et de prolonger l’accord.

En mars et mai, la Russie ne prolongerait l’accord que de 60 jours, au lieu des 120 habituels. La quantité de céréales expédiées par mois est passée d’un pic de 4,2 millions de tonnes métriques en octobre à 1,3 million de tonnes métriques en mai, le volume le plus bas. depuis le début de l’affaire.

Les exportations ont augmenté en juin pour atteindre un peu plus de 2 millions de tonnes métriques, grâce à des navires plus grands capables de transporter plus de marchandises.

Interrogé lundi sur la question de savoir si une attaque contre un pont reliant la péninsule de Crimée à la Russie était un facteur à l’origine de la décision sur l’accord sur les céréales, le porte-parole du Kremlin a répondu que non.

« Non, ces développements ne sont pas liés », a déclaré Peskov. « Même avant cette attaque terroriste, le président (Vladimir) Poutine avait déclaré notre position à ce sujet. »





L’Ukraine a accusé la Russie d’empêcher de nouveaux navires de se joindre aux travaux depuis fin juin, 29 d’entre eux attendant dans les eaux au large de la Turquie de se joindre à l’initiative. Les inspections conjointes destinées à garantir que les navires ne transportent que des céréales et non des armes qui pourraient aider l’une ou l’autre des parties ont également considérablement ralenti.

Le nombre moyen d’inspections quotidiennes a régulièrement chuté, passant d’un pic de 11 en octobre à environ 2,3 en juin. Les responsables ukrainiens et américains ont blâmé la Russie pour les ralentissements.

Pendant ce temps, les expéditions de blé de la Russie ont atteint des sommets sans précédent après une récolte abondante. Il a exporté 45,5 millions de tonnes métriques au cours de l’année commerciale 2022-2023, avec un autre record de 47,5 millions de tonnes métriques attendu en 2023-2024, selon les estimations du département américain de l’Agriculture.

Le chiffre précédent représente plus de blé qu’aucun pays n’a jamais exporté en un an, a déclaré Caitlin Welsh, directrice du programme mondial de sécurité alimentaire et hydrique au Centre d’études stratégiques et internationales.