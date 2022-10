La Russie suspend l’accord sur les céréales avec l’Ukraine suite à une allégation d’attaque de navire

Kyiv, Ukraine –

La Russie a annoncé samedi qu’elle suspendrait immédiatement la mise en œuvre d’un accord sur les céréales négocié par l’ONU qui a vu plus de 9 millions de tonnes de céréales exportées d’Ukraine pendant la guerre et a fait chuter les prix mondiaux des denrées alimentaires.

Le ministère russe de la Défense a cité une attaque de drone ukrainien présumée samedi contre les navires de la flotte russe de la mer Noire amarrés au large des côtes de la Crimée occupée comme raison de cette décision. L’Ukraine a nié l’attaque, affirmant que les Russes avaient mal géré leurs propres armes.

La déclaration russe est intervenue un jour après que le chef de l’ONU, Antonio Guterres, a exhorté la Russie et l’Ukraine à renouveler l’accord d’exportation de céréales, qui devait expirer le 19 novembre. Guterres a également exhorté d’autres pays, principalement occidentaux, à accélérer la suppression des obstacles bloquant Exportations russes de céréales et d’engrais.

Le chef de l’ONU a déclaré que l’accord sur les céréales – négocié par les Nations Unies et la Turquie en juillet – aide “à amortir les souffrances que cette crise mondiale du coût de la vie inflige à des milliards de personnes”, a déclaré son porte-parole.

Des responsables de l’ONU étaient en contact avec les autorités russes au sujet de la suspension annoncée.

“Il est vital que toutes les parties s’abstiennent de toute action qui mettrait en péril l’Initiative céréalière de la mer Noire, qui est un effort humanitaire essentiel qui a clairement un impact positif sur l’accès à la nourriture pour des millions de personnes”, a déclaré le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric. .

Le ministère russe des Affaires étrangères a accusé samedi des spécialistes britanniques d’être impliqués dans l’attaque présumée par des drones contre des navires russes en Crimée. Le ministère britannique de la Défense n’a fait aucun commentaire immédiat sur cette affirmation.

« Dans le cadre des actions des forces armées ukrainiennes, dirigées par des spécialistes britanniques, dirigées, entre autres, contre des navires russes assurant le fonctionnement du corridor humanitaire en question (qui ne peuvent être qualifiés autrement que d’attaque terroriste), les forces russes ne peut garantir la sécurité des navires civils de transport de marchandises sèches participant à l’initiative de la mer Noire et suspend sa mise en œuvre à partir d’aujourd’hui pour une durée indéterminée”, indique le communiqué russe.

Après une tentative d’attaque de drone ukrainien contre des navires militaires russes assurant le fonctionnement sûr de #graindeal qui, selon les données du ministère de la Défense russe, a été réalisée avec le soutien du Royaume-Uni. La Russie suspend sa participation à l’accord.UN SG @antonioguterres sera prochainement notifié officiellement https://t.co/o5dV23KmyP — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) 29 octobre 2022

Le ministère ukrainien de l’Infrastructure a déclaré que l’Ukraine n’avait jamais menacé le corridor céréalier de la mer Noire, qui “est de nature exclusivement humanitaire”, et continuerait d’essayer de maintenir les expéditions. Il a indiqué que depuis que le premier navire a quitté le port d’Odessa le 1er août, plus de 9 millions de tonnes de nourriture ont été exportées, dont plus de 5 millions de tonnes vers des pays africains et asiatiques. Dans le cadre du Programme alimentaire mondial des Nations unies, précise-t-il, 190 000 tonnes de blé ont été envoyées dans des pays où sévit la faim.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a accusé la Russie de jouer aux “jeux de la faim” en mettant en péril les expéditions alimentaires mondiales.

“Nous avons mis en garde contre les projets de la Russie de détruire (l’accord sur les céréales). Maintenant, sous de faux prétextes, Moscou bloque le corridor céréalier qui assure la sécurité alimentaire de millions de personnes”, a-t-il tweeté samedi.

Le chef du bureau présidentiel ukrainien, Andriy Yermak, a dénoncé la suspension comme faisant partie du “chantage primitif” de la Russie.

Les responsables turcs ont déclaré qu’ils n’avaient pas encore reçu d’avis officiel de suspension de l’accord.

La Russie a également demandé une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU lundi en raison de l’attaque présumée contre la flotte de la mer Noire et de la sécurité du corridor céréalier, a déclaré Dmitry Polyansky, premier représentant adjoint de la Russie auprès de l’ONU. Ce serait la quatrième réunion du Conseil de sécurité de l’ONU. sur les questions liées à l’Ukraine que la Russie appelle depuis mardi.

Le ministre russe de l’Agriculture a déclaré que Moscou était prête à “remplacer entièrement les céréales ukrainiennes et à livrer des fournitures à des prix abordables à tous les pays intéressés”. Dans des propos diffusés par la chaîne de télévision publique Rossiya 24, Dmitry Patrushev a déclaré que Moscou était prêt à “fournir gratuitement jusqu’à 500 000 tonnes de céréales aux pays les plus pauvres au cours des quatre prochains mois”, avec l’aide de la Turquie.

Plus tôt samedi, l’Ukraine et la Russie ont proposé des versions différentes de l’attaque de drones en Crimée au cours de laquelle au moins un navire russe a été endommagé à Sébastopol, le port de la péninsule ukrainienne annexé par Moscou en 2014.

Le ministère russe de la Défense a déclaré qu’un dragueur de mines avait subi des “dommages mineurs” lors d’une prétendue attaque ukrainienne avant l’aube contre des navires de la marine et des civils amarrés à Sébastopol, qui abrite le quartier général de la flotte russe de la mer Noire. Le ministère a affirmé que les forces russes avaient “repoussé” 16 drones attaquants.

Le gouverneur de la région de Sébastopol, Mikhail Razvozhaev, a affirmé que le port avait été victime d’une “attaque massive” par des drones aériens et maritimes. Il n’a fourni aucune preuve, affirmant que toutes les vidéos de la région seraient saisies pour des raisons de sécurité.

Mais un conseiller du ministère ukrainien de l’Intérieur a affirmé qu’une “manipulation imprudente d’explosifs” avait provoqué des explosions sur quatre navires de guerre de la flotte russe de la mer Noire. Anton Gerashchenko a écrit sur Telegram que les navires comprenaient une frégate, un navire de débarquement et un navire transportant des missiles de croisière utilisés lors d’une attaque meurtrière en juillet contre une ville de l’ouest de l’Ukraine.

Dans d’autres développements samedi, les troupes russes ont déplacé un grand nombre de camarades malades et blessés des hôpitaux de la région de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, et ont dépouillé les installations de leur équipement médical, ont déclaré des responsables ukrainiens alors que leurs forces se battaient pour reprendre la province.

Les autorités installées par le Kremlin dans la région principalement occupée par la Russie ont exhorté les civils à quitter la ville de Kherson, la capitale de la région – et auraient rejoint les dizaines de milliers de personnes qui ont fui vers d’autres zones contrôlées par la Russie.

“La soi-disant évacuation des envahisseurs du territoire temporairement occupé de la région de Kherson, y compris des établissements médicaux, se poursuit”, a déclaré l’état-major des forces armées ukrainiennes.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que les Russes “démantelaient tout le système de santé” à Kherson et dans d’autres zones occupées.

“Les occupants ont décidé de fermer les institutions médicales dans les villes, de retirer l’équipement, les ambulances. Juste tout”, a déclaré Zelenskyy.

Kherson est l’une des quatre régions d’Ukraine que le président russe Vladimir Poutine a illégalement annexées le mois dernier et où il a ensuite déclaré la loi martiale. Les autres sont Donetsk, Luhansk et Zaporizhzhia.

Alors que les forces de Kyiv cherchaient des gains dans le sud, la Russie a poursuivi ses bombardements et ses attaques de missiles dans l’est du pays. Trois autres civils sont morts et huit autres ont été blessés dans la région de Donetsk, un point chaud de première ligne alors que les soldats russes tentent de s’emparer de la ville de Bakhmut, une cible importante de l’offensive russe au point mort.

Des bombardements russes ont également touché un bâtiment industriel dans la région de Zaporizhzhia, dans le sud de l’Ukraine. Environ un quart de la région, y compris sa capitale, reste sous contrôle ukrainien.

Lors du dernier échange de prisonniers, 50 soldats ukrainiens, dont deux anciens défenseurs de l’aciérie Azovstal à Marioupol, et deux civils ont été libérés samedi dans le cadre d’un échange avec la Russie, selon Yermak. La Russie a reçu 50 soldats russes.