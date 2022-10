La Russie suspend l’accord sur les céréales après que l’Ukraine a frappé des navires de guerre à Sébastopol

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré séparément qu’en raison de l’attaque, il “ne garantirait plus la sécurité des navires civils à cargaison sèche participant à l’Initiative céréalière de la mer Noire et suspendrait sa mise en œuvre à partir d’aujourd’hui pour une durée indéterminée”.

La Turquie a joué un rôle clé dans la négociation de l’accord, car elle entretient des liens étroits avec la Russie et l’Ukraine et a cherché à accroître son profil diplomatique pour arbitrer les pourparlers entre les parties belligérantes.

Plus tard en octobre, Gennady Gatilov, ambassadeur de Russie auprès des Nations Unies à Genève, a déclaré que les navires battant pavillon russe n’étaient pas acceptés dans les ports européens en raison des sanctions et a déploré les difficultés à obtenir une assurance et un financement pour les expéditions de céréales et d’engrais russes.