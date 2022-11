La Russie suscite l’espoir de la libération de Griner, mais les États-Unis disent que ce ne sont que des discussions

Au lendemain de l’envoi de la star américaine du basket Brittney Griner dans une colonie pénitentiaire russe, un haut diplomate russe a déclaré vendredi que la perspective d’un échange de prisonniers se multipliait, et a reconnu qu’il pourrait s’agir d’un trafiquant d’armes russe emprisonné aux États-Unis.

Mais les responsables américains ont rejeté la suggestion de tout nouvel optimisme concernant un accord, affirmant que le Kremlin n’avait pas pris au sérieux la négociation d’un accord.

Depuis juin, l’administration Biden propose d’échanger Viktor Bout, le marchand d’armes, contre Mme Griner, emprisonnée depuis neuf mois et Paul N. Whelan, un Américain détenu depuis près de quatre ans et reconnu coupable d’espionnage, selon US officiels et de nombreux reportages dans les médias.

Leur destin a été rattrapé par la confrontation de plus en plus dure entre Washington et Moscou au sujet de l’invasion russe de l’Ukraine, qui, selon les responsables américains, se reflète dans le traitement sévère de Mme Griner. Elle a été condamnée à neuf ans pour être entrée en Russie avec des cartouches de vape contenant de l’huile de haschich, et ses avocats ont confirmé jeudi qu’elle avait été transférée d’une prison à une colonie pénitentiaire, où les conditions difficiles et les mauvais traitements sont monnaie courante.