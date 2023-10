La Russie survivra à une défaite en Ukraine. Il est temps de se préparer à la suite.

Dans la région Indo-Pacifique, les vastes territoires russes, riches en minéraux et peu peuplés, pourraient contribuer à alimenter la croissance économique dynamique de la Chine, tandis que ses relations avec d’autres acteurs régionaux clés, tels que l’Inde, le Japon et la Corée du Sud, pourraient contribuer à limiter les ambitions chinoises.

Enfin, s’agissant des défis transnationaux, la Russie étant l’un des quatre principaux émetteurs de gaz à effet de serre, est un partenaire incontournable dans l’atténuation des risques du changement climatique. Forte d’une riche histoire en matière de développement de vaccins, la Russie pourrait également être un acteur majeur dans la lutte contre des pandémies mortelles.

Bref, les États-Unis ne pourront pas ignorer la Russie. Mais contrairement à la pensée actuelle à Washington, le défi n’est pas de contenir la Russie. Au lieu de cela, nous devons trouver comment exploiter sa puissance au service des objectifs américains sur la scène mondiale.

Les trois tâches qui ont défini les relations avec la Russie au cours du dernier demi-siècle ou plus devraient continuer à éclairer la politique américaine. Le premier est la poursuite d’une coexistence pacifique afin de réduire au minimum le risque d’un cataclysme nucléaire – un impératif pour les deux rivaux qui contrôlent ensemble près de 90 pour cent des armes nucléaires mondiales. Deuxièmement, il faut gérer de manière responsable l’inévitable compétition afin d’éviter une confrontation militaire directe qui pourrait dégénérer en guerre nucléaire, notamment en Europe, au Moyen-Orient et dans l’Arctique, où la Russie joue un rôle de premier plan. Et troisièmement, une coopération mutuellement bénéfique pour faire face aux menaces transnationales urgentes, telles que le changement climatique, la prolifération des armes de destruction massive, le terrorisme international et les pandémies, entre autres. Dans les circonstances actuelles, il faudrait en ajouter une quatrième : structurer les relations avec la Russie pour positionner au mieux les États-Unis face à leur principal rival stratégique, la Chine.

Pour accomplir ces tâches, Washington devrait garder à l’esprit deux considérations qui vont à l’encontre des idées reçues d’aujourd’hui.

Pour commencer, s’il y a de bonnes raisons de chercher à affaiblir la Russie afin qu’elle ne soit plus en mesure d’envahir un quelconque pays européen, chercher à paralyser l’économie russe met en réalité en danger les intérêts américains. Comme Washington l’a compris au cours des derniers jours de l’Union soviétique, il a besoin d’une Russie suffisamment forte pour contrôler de manière fiable son arsenal d’armes de destruction massive, les véhicules pour les livrer, ainsi que les matériaux et les connaissances nécessaires pour les construire. La Russie doit également être suffisamment forte pour gouverner efficacement son propre territoire et empêcher une grave instabilité intérieure, qui se répercuterait inévitablement sur les régions voisines. Et il devrait être suffisamment fort pour négocier et mettre en œuvre des accords visant à réduire la production de gaz à effet de serre et à atténuer les conséquences néfastes du réchauffement rapide de l’Arctique.