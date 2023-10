Les médias officiels russes ont rapporté vendredi que le Kremlin surveillait de près une expérience explosive que les États-Unis ont menée cette semaine sur un site d’essais nucléaires au Nevada.

Le test de mercredi a utilisé des produits chimiques et des radio-isotopes pour « valider de nouveaux modèles prédictifs d’explosion » qui peuvent aider à détecter des explosions atomiques dans d’autres pays, a rapporté Bloomberg, citant le ministère de l’Énergie.

L’agence de presse Interfax a déclaré vendredi que le secrétaire de presse du président russe, Dmitri Peskov, avait déclaré aux journalistes lors d’un point de presse que la Russie surveillait désormais de près la situation.

« Auparavant, le Conseil de la Fédération [of the Federal Assembly of Russia] a déclaré que les essais souterrains du 18 octobre au Nevada devraient faire l’objet d’une évaluation juridique internationale, puisque les États-Unis sont signataires du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (CTBT) et sont tenus de s’abstenir de violer cet accord », a également rapporté Interfax.

Corey Hinderstein, administrateur adjoint pour la non-prolifération nucléaire de défense à la National Nuclear Security Administration, a déclaré dans un communiqué que « ces expériences font avancer nos efforts pour développer de nouvelles technologies à l’appui des objectifs américains de non-prolifération nucléaire ».

« Ils contribueront à réduire les menaces nucléaires mondiales en améliorant la détection des essais nucléaires souterrains », a-t-il ajouté.

Le test américain est remarquable en raison de son timing. Les législateurs russes ont annoncé leur intention de révoquer leur ratification du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires.

Un projet de loi sera soumis à la chambre haute russe, le Conseil de la Fédération, qui l’examinera la semaine prochaine. Les législateurs du Conseil de la Fédération ont déjà déclaré qu’ils soutiendraient le projet de loi.

Le traité, adopté en 1996, interdit toutes les explosions nucléaires partout dans le monde, bien qu’il ne soit jamais pleinement entré en vigueur. Outre les États-Unis, l’accord n’a pas encore été ratifié par la Chine, l’Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, Israël, l’Iran et l’Égypte.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov a déclaré la semaine dernière que Moscou continuerait à respecter l’interdiction et ne reprendrait ses essais nucléaires que si Washington le faisait au préalable.

