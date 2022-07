La Russie « sur le point de s’essouffler » après « l’échec épique » en Ukraine, selon le chef du MI6 | Nouvelles du monde

La Russie est “sur le point de s’essouffler” en Ukraine, a déclaré le chef du MI6.

Richard Moore dit président de Vladimir Poutine les soldats devront “faire une pause” car ils ont du mal à trouver plus de troupes et d’équipements à envoyer sur la ligne de front dans l’est de l’Ukraine dans les semaines à venir.

Cela permettra à l’armée ukrainienne de “riposter” dans ce que le maître-espion britannique a qualifié de “guerre gagnable”.

La Russie prévient que l’Ukraine “disparaîtra de la scène mondiale” – dernières mises à jour sur la guerre

S’exprimant lors d’un forum sur la sécurité à Aspen, dans le Colorado, M. Moore a également commenté l’état de santé de M. Poutine au milieu de rumeurs selon lesquelles il souffrait de maladies graves telles que le cancer.

“Il n’y a aucune preuve que Poutine souffre de graves problèmes de santé”, a-t-il déclaré.

S’exprimant lors du même forum sur la sécurité mercredi, William Burns, le directeur de la CIA, a également minimisé les spéculations sur la maladie de M. Poutine, affirmant il est “tout à fait en trop bonne santé”.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:45

“La guerre de Poutine basée sur ses illusions”



À propos de la guerre en Ukraine, le chef des espions du MI6 a déclaré que la Russie avait subi des “échecs épiques” dans ses objectifs initiaux, qu’il a répertoriés comme renverser le gouvernement ukrainien, capturer Kyiv et semer la division au sein de l’alliance de l’OTAN.

L’attention de la Russie s’est réduite à l’est de l’Ukraine, où elle mène une sanglante guerre d’usure.

M. Moore a déclaré: “Je pense qu’ils sont sur le point de s’essouffler.

“Je pense que notre évaluation est que les Russes auront de plus en plus de mal à trouver de la main-d’œuvre, du matériel, au cours des prochaines semaines, ils devront faire une pause d’une certaine manière et cela donnera aux Ukrainiens des opportunités de riposter.

“Leur moral est toujours élevé, ils commencent à recevoir de plus en plus de bonnes armes.

“Il est important pour les Ukrainiens eux-mêmes qu’ils démontrent leur capacité à riposter. Ce sera important pour leur moral élevé.”

Image:

Richard Moore est à la tête du MI6, connu sous le nom de ‘C’



Lire la suite:

La Russie « prépare le terrain » pour annexer un territoire

Le fils de Zelenskyy veut devenir soldat et apprendre à utiliser le fusil

M. Moore a déclaré que c’était un rappel important pour le reste de l’Europe que “c’est une campagne gagnable par les Ukrainiens”, alors que les alliés se préparent à ce qui sera un “hiver assez difficile” tandis que l’impact de l’Europe essayant de se sevrer d’une dépendance sur l’énergie russe se fait sentir.

Offrant une citation de la série télévisée Game Of Thrones, M. Moore a déclaré: “L’hiver arrive et clairement dans cette atmosphère, avec la pression sur l’approvisionnement en gaz, nous traversons une période difficile.”