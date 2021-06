Poutine de la Russie est un ennemi facile à craindre. Il est l’épouvantail de l’Occident depuis 20 ans. Il n’est pas seulement devenu un dictateur, il a envahi la Géorgie et l’Ukraine. S’emparer de terres, enfermer des démocrates et faire vibrer nos cieux et nos voies maritimes avec sa puissance militaire.

Pour beaucoup, réchauffer la guerre froide contre l’Occident est exactement ce que fait Moscou. En tant que député, j’ai vu la Russie de l’intérieur. Nous ne leur faisons pas confiance. Ils ne nous font pas confiance.

Mais la vraie guerre froide n’est pas avec la Russie. C’est avec la Chine. L’Occident doit comprendre que Poutine est une nuisance, mais la Chine est une menace.

Alors que Poutine cause des problèmes, Xi est un homme avec un plan. Ce n’est pas pour rien qu’il a été nommé président à vie. Sa tâche : battre l’Amérique et redonner de la grandeur à la Chine en incitant de plus en plus de pays à faire des affaires avec la Chine à ses conditions. Et en tenant tête à Poutine, nous ne devons pas pousser la Russie dans les bras du président Xi.

Prenez du recul et regardez la situation dans son ensemble. Chaque siècle, un pays est la puissance dominante. Personne n’est jamais le meilleur chien pendant longtemps. L’Espagne au XVIIe siècle, la France au XVIIIe, la Grande-Bretagne au XIXe, l’Amérique au XXe. C’est maintenant au tour de la Chine. Et ils sont sérieux.

Il y a une atmosphère des années 30 dans le monde d’aujourd’hui. La Chine est la nouvelle Allemagne.

Mais la Russie est la nouvelle Italie. La Chine est une nation qui veut le pouvoir et la Russie semble heureuse d’aller de l’avant. Mais, comme l’Italie, ils commettent une grave erreur.

La taille de la Russie couvrant le plus grand continent signifie que depuis l’époque de Pierre le Grand, la Russie est déchirée entre l’ouest et l’est. Couvrant 11 fuseaux horaires, ce pays vaste et fier fait désormais face à un nouveau choix. Est-ce que je chevauche les queues de pelage de la Chine ou vont-ils m’ignorer et me ruiner ?

Je dis que la Chine est une puissance impériale. Il utilisera la Russie mais ne la respectera jamais. Comme l’Italie, dont elle correspond à l’économie, Poutine a du pazazz mais pas de pouvoir. Et comme l’Italie, le partenaire junior sera toujours perdant.

Mais il faut avoir du ressentiment pour Poutine et le peuple russe. Après un siècle de dérive et de défaite sous les tsars, ce peuple opprimé bat soudain Hitler et devient l’empire le plus redouté de l’histoire. Puis, après 50 ans, l’après-guerre, la guerre froide, le mur de Berlin est tombé.

C’était comme si l’Empire britannique s’effondrait du jour au lendemain sans qu’un coup de feu ne soit tiré. Les Russes étaient désormais 25% moins nombreux, plus pauvres et impuissants. Pas étonnant qu’après une décennie avec un leader ivre – Eltsine – ils en aient voulu un fort. Et c’est l’homme avec qui nous devons traiter.

J’ai rencontré Poutine en 2015 lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux européens d’athlétisme à Bakou, en Azerbaïdjan. Nous étions tous les deux arrivés tôt et il s’est approché pour se présenter.

J’étais alors ministre au ministère des Affaires étrangères. . J’ai ignoré l’occasion évidente de parler de ses récentes incursions en Crimée et dans l’est de l’Ukraine. Au lieu de lui parler d’un ami qui avait besoin d’un transport russe pour rentrer chez lui, mais qui craignait que cela ne soit annulé alors que les tensions entre la Russie et l’Occident montaient. .

Naturellement, il avait l’air perplexe.

J’ai expliqué que mon ami était Tim Peake (avec qui j’avais servi dans l’armée) et qu’il était sur le point de se lancer dans sa mission vers la station spatiale et avait besoin du retour du Suyouz. « M. Ellwood », a déclaré l’ex-officier du KGB avec un sourire, « dites à Tim que nous ne l’abandonnerons pas. »

Nous avons parlé pendant 15 minutes avant d’être rejoints par les chefs de salle.

Je partage cette histoire car elle souligne l’importance des canaux détournés, des forums de communication éloignés des conférences de presse twitter et même des communications des ambassadeurs – qui coupent à travers le spin, la désinformation et la bravade. Il était là pendant la guerre froide mais a été trop longtemps absent de la relation américano-russe.

Nous avons affaire à un autocrate qui aime monter à cheval seins nus et semer le chaos international pour avoir l’air dur. En tant qu’ancien espion du KGB, il n’a pas tardé à s’en prendre à l’Occident qui avait vaincu l’Union soviétique et avait aspiré presque tous ses anciens vassaux dans l’OTAN.

C’est un suppliant qui cherche l’attention, le respect et une place à la table supérieure, pas un paria qui n’a d’autre choix que d’être l’ailier du tyran de l’école mondiale. Et il va être là pour longtemps.

Un sommet unique entre Biden et Poutine ne transformera pas les relations de l’Occident avec la Russie, mais cela pourrait être le début d’une nouvelle résolution occidentale. Nous avons une attitude envers la Russie mais pas de stratégie collective.

S’il y a eu un succès lors du sommet du G7 de Boris Johnson à Cardiff, c’est la reconnaissance par les dirigeants occidentaux à quel point le monde devient complexe et instable.

Et ce n’est qu’en travaillant ensemble que nous avons le moindre espoir de résoudre les grands problèmes tels que les pandémies, l’extrémisme lié au changement climatique et quelques superpuissances agressives qui ne veulent pas respecter les règles. Il n’est pas surprenant que la Russie se rapproche actuellement de la Chine – même si le peuple russe préfère regarder vers l’Ouest.

À une époque où la pandémie a vu les nations se retirer de la scène mondiale, devenir plus cloisonnées et protectionnistes – Boris a bien fait de lever la tête et de regarder sérieusement où va le monde. En effet, demandez-vous : pensez-vous que le monde sera un endroit plus sûr ou plus dangereux dans 5 ans ?

Le Royaume-Uni et notre plus proche allié, les États-Unis, connaissent la réponse à cette question et c’est pourquoi les deux pays ont signé une nouvelle charte de l’Atlantique pour dire que nous devons faire quelque chose à ce sujet.

Et faire quelque chose que nous devons. Grâce à l’influence autoritaire croissante de la Chine, notre monde risque de se scinder en deux sphères d’influence concurrentes. Comme je l’ai dit au Premier ministre la semaine dernière – les actions que nous, les Occidentaux, choisirons de prendre au cours des prochaines années, en s’attaquant à notre ordre mondial bancal, détermineront comment les prochaines DÉCENNIES se dérouleront.

Le sommet Biden/Poutine était plus une question de deux dirigeants prenant la mesure l’un de l’autre que de résolution de problèmes volumineux tels que les cyber-attaques, l’Ukraine et les traités sur les ogives nucléaires.

Poutine avait besoin de ce sommet pour rappeler au monde que la Russie compte toujours.

Tout ne va pas bien en Russie avec une corruption généralisée, une dissidence populaire croissante et une économie qui souffre des sanctions occidentales héritées.

Et Poutine est également préoccupé par l’impact d’une superpuissance chinoise.

Dans le défi plus large du 21e siècle pour faire face à la montée de la Chine. Il est vital de gagner la Russie. J’espère que nos nouveaux canaux de retour font maintenant exactement cela.