La Russie subit les pertes mensuelles les plus élevées depuis le début de la guerre

Les pertes russes ont atteint un niveau record en mai, selon Kiev, après que l’Ukraine a signalé le nombre quotidien de pertes le plus élevé depuis que Moscou a lancé son effort d’invasion en février 2022.

Les forces russes en Ukraine ont perdu 38 940 combattants le mois dernier, a annoncé samedi le ministère ukrainien de la Défense, ce qui constitue ce que l’Ukraine a décrit comme « le nombre mensuel le plus élevé depuis le début de l’invasion à grande échelle ».

L’armée ukrainienne a régulièrement fait état de plus de 1 000 victimes russes quotidiennes au cours du mois dernier. À la mi-mai, les troupes de Kiev ont déclaré que Moscou avait perdu 1 740 soldats en une seule journée, ce qui représente le plus grand nombre de victimes russes quotidiennes depuis le début de la guerre totale.

Les pertes sur les champs de bataille sont notoirement difficiles à cerner, et les analystes appellent à la prudence face aux chiffres avancés par la Russie et l’Ukraine. Semaine d’actualités n’a pas pu vérifier de manière indépendante les affirmations de Kiev et a contacté le ministère russe de la Défense pour commentaires par courrier électronique.

Des soldats russes marchent dans une rue de Marioupol, en Ukraine, le 12 avril 2022. Les forces russes en Ukraine ont perdu 38 940 combattants le mois dernier, a annoncé samedi le ministère ukrainien de la Défense.

Bien que les analyses occidentales estiment souvent le nombre total de victimes russes inférieur aux estimations de l’Ukraine, le ministère britannique de la Défense a déclaré vendredi que Moscou avait probablement subi plus de 500 000 victimes depuis début 2022. Le nombre moyen de victimes quotidiennes en Russie en mai a dépassé 1 200, soit le plus élevé de la guerre jusqu’à présent. » a déclaré le gouvernement britannique.

Ces pertes douloureuses sont probablement dues aux avancées continues de la Russie le long de la ligne de front sur les positions ukrainiennes, et au manque de formation adéquate du personnel, a évalué Londres. « En conséquence, la Russie a recours à des vagues d’attaques à petite échelle mais coûteuses » pour tenter de submerger les défenses ukrainiennes, a ajouté le ministère britannique de la Défense.

Le mois dernier, la Russie a lancé une offensive dans la région de Kharkiv, au nord-est de l’Ukraine, ouvrant ainsi un nouveau front de guerre. Les responsables ukrainiens ont toutefois déclaré que les combats dans la région orientale de Donetsk, en Ukraine, se sont intensifiés ou se sont intensifiés après le début des attaques transfrontalières sur Kharkiv.

Dans un point opérationnel daté de samedi à 13h30, heure locale, l’armée ukrainienne a déclaré que la Russie avait lancé de lourdes attaques à l’ouest et au nord-ouest de la ville de Donetsk, sous contrôle russe. La Russie s’est battue pour avancer à l’ouest de la ville, notamment en revendiquant l’ancien bastion ukrainien d’Avdiivka, au nord-ouest de la ville de Donetsk, en février. La Russie a également « accru » ses activités plus au nord, en direction de Kharkiv, ont indiqué les forces armées ukrainiennes.

Dans une mise à jour distincte publiée sur les réseaux sociaux samedi matin, Kiev a déclaré que la Russie avait subi 1 130 victimes au cours des 24 heures précédentes, portant le total des pertes russes signalées par l’Ukraine à 508 780.

Moscou n’a pas reconnu ses propres pertes depuis septembre 2022, lorsque l’ancien ministre de la Défense Sergueï Choïgou a déclaré qu’un peu moins de 6 000 combattants russes avaient été tués.

Le service russe de la BBC et le média indépendant russe Mediazona ont rapporté le mois dernier qu’ils pouvaient confirmer la mort d’au moins 54 185 soldats russes entre février 2022 et le 22 mai 2024.

L’Ukraine a également subi de lourdes pertes et offre rarement des mises à jour sur le bilan de la lutte contre les assauts russes. Fin février, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que 31 000 soldats ukrainiens avaient été tués en deux ans de guerre. La Russie a déclaré que le bilan des morts en Ukraine était beaucoup plus élevé, affirmant que Kiev avait perdu 215 000 soldats rien qu’en 2023.

La Russie ne donne pas de bilan des pertes ukrainiennes signalées, mais a déclaré samedi que Kiev avait perdu 1 845 combattants au cours de la dernière journée. Semaine d’actualités n’a pas pu vérifier ce décompte de manière indépendante.

Dans un communiqué distinct publié samedi, l’Ukraine a déclaré que les pertes de l’artillerie russe avaient atteint leur plus haut niveau de la guerre le mois dernier, atteignant 1 160 systèmes détruits.