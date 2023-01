La Russie subit le jour de guerre le plus meurtrier jusqu’à présent après que la frappe ukrainienne “tue des centaines” lors du discours du Nouvel An de Poutine

Au moment où Vladimir Poutine prononçait son message du Nouvel An à la télévision, la Russie a subi l’une de ses pires pertes de la guerre en Ukraine.

“Des centaines” de soldats mobilisés sont morts dans une frappe ukrainienne contre des casernes dans la région du Donbass juste avant que l’horloge ne sonne à minuit.

Les premiers intervenants ont tenté de trouver des survivants russes de la caserne 1 crédit : East2West

La caserne a été complètement détruite par le missile 1 crédit : East2West

L’attaque s’est produite au moment même où Poutine s’adressait à la nation pour le Nouvel An 1 crédit : East2West

La frappe meurtrière a eu lieu à 185 kilomètres de l’endroit où Poutine a “pré-enregistré” son message du Nouvel An avec des dizaines de soldats dans la région russe de Rostov.

L’Occident “utilisait cyniquement l’Ukraine et son peuple pour affaiblir et diviser la Russie”, a-t-il affirmé.

La Russie a tenté de cacher le nombre de soldats perdus, mais l’armée ukrainienne évalue le nombre de morts russes à 400, avec 300 autres blessés.

Moscou a confirmé une « importante perte de vie », signalant un coup dur pour les troupes russes déjà épuisées.

Selon des informations diffusées sur la chaîne Telegram du général SVR, Poutine a perdu plus d’un millier d’officiers des services secrets du FSB dans la guerre en Ukraine, portant le nombre de morts en Russie à 145 000 en dix mois.

Considéré comme un initié du Kremlin, il suggère que les pertes dans l’armée régulière de Poutine s’élèvent à elles seules à 104 186, avec 33 902 autres dans des sociétés militaires privées – comme le groupe Wagner – qui se battent pour le Kremlin pendant la guerre.

Les pertes dans la Garde nationale russe s’élèvent à 5 941, affirme-t-on.

Une vidéo virale montrait une famille regardant le discours de Poutine avant de manger un repas traditionnel du Nouvel An chez elle.

Une femme sur le balcon a commencé à crier dans la vidéo alors que l’attaque commençait contre la caserne russe.

Une autre vidéo montrait un soldat ukrainien portant un chapeau de fête alors qu’un missile se lançait derrière lui – en même temps que la frappe sur Makiivka.

Des sources russes pro-guerre affirment que deux frappes de missiles HIMARS ont touché la caserne de Makiivka, tuant des commandants russes aux côtés de leurs soldats.

Le blogueur ukrainien pro-Poutine Anatoly Shariy a écrit : « Il y a plusieurs centaines de morts à Makiivka.

Gray Zone, un média lié à l’allié de Poutine, Yevgeny Prigozhin, chef de l’armée privée de Wagner, a admis qu’environ 50 à 70 personnes étaient mortes et que le bâtiment avait été détruit.

Ils ont ajouté : « Bien sûr, nous ne parlons pas de 500 à 600 morts, c’est la propagande de l’ennemi.

«Mais il y avait toujours plus de 100 personnes dans le bâtiment, environ 120 à 150. Même nos canaux les plus positifs qualifient de manière évasive les pertes de “significatives, importantes et lourdes”.

Les soldats russes morts seraient originaires de la région de Saratov et stationnés à Makiivka, dans la région de Donetsk occupée par Moscou.

D’autres images semblent montrer le corps d’une femme près d’un bord de route à Makiivka.

La source ukrainienne Obozrevatel a déclaré que HIMARS avait détruit « des centaines d’envahisseurs ».

Obozrevatel a déclaré: “Le nombre de morts est encore inconnu: selon diverses estimations, il y avait de 150 à 700 occupants à la base lors de l’attaque, dont la plupart auraient été mobilisés depuis Saratov.

“Selon le Comité stratégique des forces armées ukrainiennes, 400 soldats russes ont été tués et environ 300 ont été blessés.”

La Russie est à la recherche de “traîtres” qui ont révélé l’emplacement de leur caserne, selon divers rapports.

Des sources russes pro-guerre ont vivement critiqué les commandants pour avoir rassemblé autant de soldats en un seul endroit, ce qui en faisait une cible claire pour les attaques.

Une autre vidéo montre des hommes russes mobilisés quittant Saratov en novembre.

Ces nouvelles recrues auraient été parmi celles de la caserne sinistrée.

La musique et les décorations de Noël sur la vidéo de lancement de missiles ukrainiens sont dues au fait que les Russes marquent la saison des fêtes comme minuit sonne au Nouvel An, plutôt que le 25 décembre.

Un soldat ukrainien a posé à côté du missile qui a frappé la caserne 1 crédit : East2West

La caserne était en ruine après l’attaque au missile 1 crédit : East2West

Un soldat ukrainien pose pendant le lancement du missile 1 crédit : East2West

Des corps de soldats russes ont été éparpillés dans les rues le jour du Nouvel An 1 crédit : East2West