La Russie soutient “absolument” la Serbie – Kremlin – RT World News

La décision du Kosovo d’interdire les plaques d’immatriculation et les pièces d’identité serbes était “déraisonnable”, insiste Moscou

Moscou soutient pleinement son allié Belgrade dans le différend avec le Kosovo sur la décision de la province séparatiste d’interdire les plaques d’immatriculation et les papiers d’identité serbes, a déclaré le secrétaire de presse du Kremlin, Dmitri Peskov.

“Bien sûr, nous soutenons absolument la Serbie”, Peskov a répondu, après avoir été interpellé sur la question par des journalistes lundi.

La décision des autorités kosovares d’interdire les plaques d’immatriculation et les pièces d’identité serbes a été “absolument déraisonnable” il a déclaré.

Dimanche, les Serbes du nord de la province séparatiste ont érigé des barrages routiers et sonné l’alarme alors que la police spéciale lourdement armée prenait le contrôle de deux passages administratifs avec la Serbie, se préparant à mettre en œuvre l’ordre de Pristina.

Alors que les tensions montaient, le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, a annoncé en fin de journée que l’interdiction avait été reportée à la demande de l’ambassadeur américain dans la province. Cependant, Kurti a souligné que la mesure, qui selon Pristina était nécessaire pour imposer “la loi et l’ordre,” a seulement été retardé, pas annulé.

“Dieu merci, l’escalade a été évitée ce soir, mais cette situation n’a été reportée que d’un mois, il est donc primordial que toutes les parties fassent preuve de prudence”, a-t-il ajouté. a souligné le secrétaire de presse du Kremlin.















L’ambassadeur de Russie en Serbie, Alexander Botsan-Kharchenko, a également averti lundi que “il était difficile de voir les conditions pour trouver des solutions durables à ces problèmes qui ont provoqué le pic de tension actuel.” L’absence d’accord sur les plaques d’immatriculation et les pièces d’identité, et bien d’autres questions similaires, sont “être utilisé par Pristina pour prendre des décisions unilatérales et spontanées visant à presser [the Serbs] hors du Kosovo », il ajouta.

Selon Peskov, Moscou estime que les pays occidentaux, qui ont reconnu le Kosovo majoritairement peuplé d’Albanais en 2008, « devraient maintenant user de leur influence pour mettre en garde les autorités du Kosovo contre toute démarche malavisée », il a dit.

La Serbie considère le Kosovo comme faisant partie de son territoire et est soutenue dans cette démarche par la Russie, la Chine et l’ONU en général, qui n’ont pas reconnu le territoire comme une entité interdépendante.

La Russie était derrière “Paisible et constructif” position prise par Belgrade concernant le différend et exprimée par le président serbe Aleksandar Vucic, a souligné le secrétaire de presse du Kremlin.

Dans son discours à la nation dimanche, Vucic a exhorté toutes les parties à « Maintenir la paix à presque tout prix. Je demande aux Albanais de revenir à la raison, aux Serbes de ne pas tomber dans les provocations.

Cependant, il a également reproché aux autorités du Kosovo de violer les droits de l’homme des Serbes locaux et a promis qu’elles “ne souffrira plus d’atrocités.”