La Russie souffre d’une « faiblesse à grande échelle », dit Zelensky de l’Ukraine à propos de la mutinerie de Wagner

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré qu’il était clair que la Russie souffrait d’une « faiblesse à grande échelle » après que le chef mercenaire Yevgeny Prigozhin a lancé une rébellion armée.

Zelenskyy a déclaré samedi dans des commentaires publiés sur sa chaîne Telegram que « quiconque choisit la voie du mal se détruit ».

Il a déclaré que « pendant longtemps, la Russie a utilisé la propagande pour masquer sa faiblesse et la bêtise de son gouvernement. Et maintenant, il y a tellement de chaos qu’aucun mensonge ne peut le cacher.

« La faiblesse de la Russie est évidente. Faiblesse à grande échelle », a déclaré Zelenskyy. « Et plus la Russie gardera longtemps ses troupes et ses mercenaires sur notre terre, plus elle aura de chaos, de douleur et de problèmes plus tard. C’est aussi une évidence. »

Les développements dramatiques surviennent exactement 16 mois après que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine, le plus grand conflit européen depuis la Seconde Guerre mondiale, tuant des dizaines de milliers de personnes, déplaçant des millions de personnes et réduisant les villes en ruines.

REGARDER | Le groupe Wagner revendique le contrôle de la ville frontalière russe : La force mercenaire du groupe Wagner affirme contrôler Rostov-sur-le-Don Le président russe Vladimir Poutine jure d’écraser une insurrection armée après que des combattants de la milice privée du groupe Wagner aient pris le contrôle de Rostov-on-Don, une ville de plus d’un million d’habitants proche de la frontière avec l’Ukraine. Andrew Rasiulis de l’Institut canadien des affaires mondiales discute de l’escalade de la situation.

La rébellion de Prigozhin et de sa milice privée du groupe Wagner survient alors que les forces de Kiev ont sondé les défenses russes dans les premières étapes d’une contre-offensive.

Les responsables ukrainiens espèrent que les combats internes russes créeront des opportunités pour leur armée de reprendre le territoire saisi par les forces russes, la vice-ministre de la Défense Hanna Maliar écrivant samedi sur Telegram que la « crise politique » en Russie offre à Kiev une « fenêtre d’opportunité ».

En fait, l’armée ukrainienne a déclaré samedi que ses forces avaient progressé près de la ville orientale de Bakhmut – un champ de bataille clé sur le front oriental pris par les forces de Wagner en mai après des mois de combats – et dans une zone plus au sud.

Maliar a déclaré qu’une offensive avait été lancée près d’un groupe de villages entourant Bakhmut.

« Dans tous ces domaines, nous avons fait des progrès », a écrit Maliar.

Oleksandr Tarnavskiy, commandant du Tavria, ou front sud, a déclaré que les forces ukrainiennes avaient libéré une zone près de Krasnohorivka, à l’ouest du centre régional de Donetsk, sous contrôle russe. Il a déclaré que la zone était sous contrôle russe depuis que les forces séparatistes soutenues par Moscou en avaient pris le contrôle en 2014.