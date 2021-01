La décision de la Russie de se retirer du Traité Ciel ouvert indique que le pays n’a pas l’intention de permettre à la nouvelle administration du président élu Joe d’annuler le rejet par le président Donald Trump d’une série de traités de contrôle des armements et de surveillance militaire. (Amr Alfiky / Le New York Times)

MOSCOU – La Russie a déclaré vendredi qu’elle se retirait d’un traité vieux de plusieurs décennies qui permettait aux pays d’effectuer des vols de reconnaissance militaire sur le territoire de l’autre, intensifiant ainsi sa concurrence militaire croissante avec les États-Unis et l’Europe quelques semaines à peine avant que la nouvelle administration Biden ne doive le faire. négocier l’extension du traité central de maîtrise des armements nucléaires entre les deux pays.

La décision du président Vladimir Poutine de quitter l’accord, le Traité Ciel ouvert, correspond à une mesure prise par le président Donald Trump en mai. Si le traité, qui date de 1992, est d’une utilité limitée aux États-Unis, qui disposent d’un réseau de satellites espions, il a été important pour les alliés européens comme moyen de suivre les mouvements de troupes russes le long de leurs frontières.

Lorsque Trump a annoncé le retrait des États-Unis, qui s’est achevé à la fin de l’année dernière, il a prédit que Poutine «reviendrait et voudrait conclure un accord». Il n’a pas. Et la décision de la Russie a indiqué que le pays n’avait pas l’intention de permettre à l’administration de Joe Biden d’annuler le rejet par Trump d’une série de traités de contrôle des armements et de surveillance militaire.

L’annonce russe, si elle est suivie d’une notification officielle aux autres parties restantes au traité, déclenche une période de six mois vers le retrait final. La notification exigerait également une réunion de tous les signataires – y compris les nations européennes les plus préoccupées par l’activité russe après ses années d’incursions en Ukraine – dans les 60 jours.

Mais le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que les alliés américains ne semblaient pas disposés à sauver le traité en satisfaisant les demandes de la Russie ces derniers mois selon lesquelles, avec les États-Unis hors du traité, ils ne transmettraient plus à Washington les renseignements recueillis grâce à lui.

«La partie russe a proposé des propositions concrètes pour soutenir le traité dans de nouvelles conditions qui correspondent à ses dispositions fondamentales», a déclaré le ministère des Affaires étrangères. « Nous sommes déçus de constater qu’ils n’ont pas reçu le soutien des alliés des États-Unis. »

Mais l’annonce peut également être considérée comme un mouvement d’ouverture dans une rencontre initiale intense qui se déroule entre la Russie et la nouvelle administration Biden.

Le 5 février, le nouvel accord de contrôle des armes nucléaires START expire, à moins que les deux gouvernements n’acceptent une prolongation de cinq ans. Cet accord est la dernière limite majeure à la concurrence nucléaire entre les deux pays; il limite les deux pays à 1 550 armes nucléaires déployées chacun. Poutine et Biden ont tous deux déclaré qu’en principe, ils voulaient invoquer une disposition du traité qui autorise une prolongation pouvant aller jusqu’à cinq ans. Parce que cette disposition est contenue dans le traité original négocié par l’administration Obama, elle n’exigerait pas un nouveau vote au Sénat américain.

Mais on ne sait pas si la Russie peut introduire de nouvelles demandes. Et Biden a promis que la Russie «paierait un prix» pour son large piratage des agences gouvernementales et des entreprises américaines, révélé le mois dernier – ce qui signifie qu’il menacera presque certainement le pays de sanctions à un moment où il négocie également l’extension du traité.

Un autre facteur de complication est que les membres clés du cabinet de Biden peuvent ne pas encore être confirmés par le Sénat à temps pour la négociation. La tâche de traiter avec la Russie incombera donc très probablement à Jake Sullivan, le nouveau conseiller à la sécurité nationale, qui n’a pas besoin de confirmation du Sénat.

« Je pense que nos diplomates, avant de prendre cette décision, se sont convaincus que le retour des États-Unis est extrêmement improbable », a déclaré Fyodor Lukyanov, un analyste de la politique étrangère qui conseille le Kremlin, cité par l’agence de presse d’Etat RIA Novosti. «Ce traité ne figurait pas parmi ceux que Biden voulait changer.»

Le Traité Ciel ouvert, qui compte près de trois douzaines de signataires, a été négocié sous le président George HW Bush en 1992 après l’effondrement de l’Union soviétique. Le traité visait à empêcher les tensions militaires de dégénérer en guerre en permettant aux anciens adversaires de la guerre froide de survoler leurs territoires respectifs à l’aide d’avions équipés de capteurs sophistiqués.

Alors que la plupart des renseignements militaires modernes sont glanés par satellite, certaines informations ne peuvent être recueillies que par des capteurs d’avion. Peut-être plus important encore, le traité – qui permettait à des avions militaires américains spécialement désignés de pénétrer profondément dans l’espace aérien russe et vice versa – était le symbole d’une détermination à éviter la guerre.

Bien avant le retrait des États-Unis l’année dernière, des responsables américains se sont plaints que Moscou violait l’accord Ciel ouvert en interdisant les vols au-dessus de Kaliningrad, la région où la Russie déploierait des armes nucléaires susceptibles d’atteindre l’Europe, ainsi qu’en interdisant les vols au-dessus de exercices militaires. La Russie a nié avoir violé le traité et affirmé que les États-Unis l’avaient violé.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré vendredi qu’il entamait le processus de retrait de l’accord mais n’avait pas encore officiellement notifié les autres signataires. Le retrait de la Russie avait été anticipé ces derniers mois, bien que des reportages russes aussi récemment que cette semaine indiquaient que le Kremlin envisageait également une décision plus modérée: suspendre la participation de la Russie au traité plutôt que de l’abandonner complètement.

