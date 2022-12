La Russie s’oppose à une suspension après un traitement “inégal”

L’adhésion de la Russie au Comité international paralympique (CIP) a été suspendue en novembre

Le Comité paralympique russe (RPC) a lancé une offre pour lever la suspension de son adhésion à l’organe directeur international de l’IPC. Le président du RPC, Pavel Rozhkov, a déclaré que son organisation visait à inverser la tendance “inégal” attitude envers les athlètes de son pays.

L’IPC a suspendu les comités nationaux de Russie et de Biélorussie à la suite d’un vote lors d’une assemblée générale extraordinaire à Berlin en novembre.

L’organisation internationale a accusé le RPC et son homologue biélorusse d’avoir « incapacité à se conformer à leurs obligations d’adhésion » au milieu du conflit en Ukraine.

La suspension de l’adhésion imposée en novembre est largement considérée comme compromettant davantage les chances des para-athlètes russes et biélorusses d’être autorisés pour les Jeux paralympiques de 2024 à Paris.

Le président du RPC, Rozhkov, a confirmé lundi à TASS que son organisation souhaitait la levée de la suspension, au moins temporairement, le temps qu’un appel plus large soit entendu.

“La décision de l’Assemblée générale de l’IPC viole non seulement les droits [of the RPC]mais aussi les droits des athlètes… puisqu’elle les prive du droit de participer à tous les événements de l’IPC et indique clairement une attitude inégale envers [Russian and Belarusian] athlètes par rapport aux para-athlètes d’autres pays », Rozhkov a déclaré, selon TASS.

« Le RPC a saisi le Tribunal d’appel de l’IPC d’une requête visant à imposer des mesures provisoires sous la forme d’une suspension de l’exécution de la décision de l’Assemblée générale extraordinaire de l’IPC, en attendant l’examen d’un appel du RPC.

“Si la décision reste en place en attendant l’appel, les athlètes rateront l’occasion de concourir, ce qui les empêchera de se qualifier pour les Jeux paralympiques de Paris 2024 ou d’autres événements majeurs, ce qui signifie qu’ils rateront toute la saison sportive paralympique”, Rojkov a ajouté.

En mars, les para-athlètes de Russie et de Biélorussie ont été interdits de participer aux Jeux paralympiques d’hiver de Pékin 2022, après que l’IPC a annulé à la dernière minute une décision initiale de les laisser concourir en tant que neutres.

La suspension actuelle par le RPC de l’adhésion de la Russie et de la Biélorussie va au-delà des mesures imposées par le Comité international olympique (CIO).

Le CIO a recommandé l’interdiction des athlètes russes et biélorusses lors des compétitions internationales, mais les comités olympiques nationaux respectifs des deux pays ont conservé leurs adhésions.

Lors d’un sommet du CIO en Suisse au début du mois, l’organisation a accepté d’explorer des propositions asiatiques sur une voie potentielle de retour à la compétition pour les athlètes russes et biélorusses sous statut neutre.

Cette décision est considérée comme un pas en avant dans les chances des athlètes d’être autorisés à participer aux épreuves de qualification pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

