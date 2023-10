La Russie signale une fuite de liquide de refroidissement dans la conduite de secours de la station spatiale et déclare que l’équipage n’est pas en danger

MOSCOU (AP) — Du liquide de refroidissement s’est échappé d’une ligne de secours de la Station spatiale internationale, ont annoncé lundi des responsables russes, ajoutant qu’il n’y avait aucun risque pour l’équipage ou l’avant-poste.

L’agence spatiale russe Roscosmos a déclaré que du liquide de refroidissement s’était échappé d’un radiateur de secours externe du nouveau laboratoire scientifique russe. Le principal système de contrôle thermique du laboratoire fonctionnait normalement, a souligné l’agence.

« L’équipage et la station ne courent aucun danger », a déclaré Roscosmos.

La NASA a confirmé qu’il n’y avait aucune menace pour l’équipage de sept personnes de la station et que les opérations se poursuivaient comme d’habitude.

Roscosmos a déclaré que les ingénieurs enquêtaient sur la cause de la fuite. L’incident fait suite à de récentes fuites de liquide de refroidissement provenant d’un vaisseau spatial russe stationné à la station. Ces fuites ont été attribuées à de minuscules météoroïdes.

Le laboratoire – nommé Nauku, qui signifie science – est arrivé à la station spatiale en juillet 2021.

En décembre dernier, du liquide de refroidissement s’est échappé d’une capsule de l’équipage Soyouz amarrée à la station, et une autre fuite similaire provenant d’un navire de ravitaillement Progress a été découverte en février. Une enquête russe a conclu que ces fuites résultaient probablement de minuscules météorites et non de défauts de fabrication.

La fuite du Soyouz a entraîné un séjour prolongé de l’astronaute de la NASA Frank Rubio et de ses deux coéquipiers russes, Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin, qui ont passé 371 jours en orbite au lieu de six mois. Une capsule de remplacement a été envoyée à la gare pour leur retour à la maison.

La station spatiale, qui a servi de symbole de la coopération internationale de l’après-guerre froide, est désormais l’un des derniers domaines de coopération entre la Russie et l’Occident, dans un contexte de tensions liées à l’action militaire de Moscou en Ukraine. La NASA et ses partenaires espèrent continuer à exploiter l’avant-poste en orbite jusqu’en 2030.

Les résidents actuels sont : les astronautes de la NASA Jasmin Moghbeli et Loral O’Hara, Andreas Mogensen de l’Agence spatiale européenne, les cosmonautes russes Konstantin Borisov, Oleg Kononenko et Nikolai Chub et l’astronaute japonais Satoshi Furukawa.

The Associated Press