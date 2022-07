La Russie signale qu’elle pourrait vouloir une plus grande partie de l’Ukraine

Et le nombre total engagé jusqu’à présent – ​​16 des États-Unis et un plus petit nombre de systèmes similaires de pays alliés – est bien inférieur à ce que l’Ukraine et les experts militaires extérieurs estiment nécessaire pour atteindre la parité sur le champ de bataille.

Pourtant, les forces ukrainiennes ont utilisé mardi l’un des lanceurs pour frapper le Pont Antonivsky à Kherson, a déclaré un conseiller du ministre de l’Intérieur du pays. Le pont a été la principale voie de transit pour les approvisionnements russes en provenance de Crimée. Onze autres frappes ont touché le pont mercredi, selon le chef adjoint de l’administration pro-russe à Kherson.