La Russie serait prête pour des pourparlers sur le marais des prisonniers avec les États-Unis

Après avoir condamné Brittney Griner à 9 ans de prison, la Russie serait prête à discuter d’un éventuel échange de prisonniers.

Plus tôt cette semaine, le procès de Brittney Griner en Russie pour possession de drogue s’est terminé par une peine de 9 ans. Ce n’est pas le résultat que personne espérait, en particulier avec Brittney plaidant coupable et ayant des remords pour ses actions. Toute la situation a été étrange depuis le début avec son arrestation et s’est sentie très calculée au nom de la Russie. Pendant son attente de son procès, beaucoup ont exhorté le président Biden à faire tout ce qu’il fallait pour la ramener chez elle et après sa condamnation, la Russie serait prête à parler d’échange de prisonniers.

La Russie serait prête pour des pourparlers d’échange de prisonniers avec les États-Unis.

Selon CNN, la Russie serait maintenant prête à discuter d’un échange de prisonniers pour remettre Brittney Griner en détention aux États-Unis. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a révélé que le Kremlin est “prêt à discuter de ce sujet, mais dans le cadre de la chaîne qui a été convenue par les présidents”, a rapporté l’agence de presse officielle RIA Novosti.

“Il existe un canal spécifié qui a été convenu par [Russian President Vladimir Putin and US President Joe Biden]et peu importe ce que quelqu’un dit publiquement, cette chaîne restera en vigueur », aurait déclaré Lavrov vendredi lors du sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré lors du même sommet que les États-Unis «poursuivraient» les pourparlers avec la Russie. La Russie veut que les pourparlers restent hors de vue du public et honnêtement, si c’est ce qu’il faut, c’est exactement ce que les États-Unis devraient faire. La Russie a également demandé qu’un ancien colonel de son agence d’espionnage, qui a également été reconnu coupable de meurtre en Allemagne, soit inclus dans l’échange. Cela s’ajoute au célèbre marchand d’armes Viktor Bout. Idéalement, les États-Unis recevraient Griner et Paul Whelan, un citoyen américain détenu depuis 2018. Espérons que les deux puissent rentrer chez eux le plus tôt possible.