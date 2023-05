L’ancien président russe Dmitri Medvedev a commémoré mardi le Jour de la Victoire de son pays – qui a marqué la défaite des nazis en Allemagne – en défendant l’invasion en cours de l’Ukraine par la Russie.

Dans un long tweet lundi, Medvedev, également vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, a déclaré que la Russie vaincrait le « néo-nazisme hideux de Bandera » en Ukraine, comme la Russie a autrefois aidé à vaincre le nazisme en Allemagne.

« Malheureusement, l’Europe d’aujourd’hui et ses dirigeants sordides ont la mémoire très courte. Mais nous nous souviendrons toujours des héros de la Seconde Guerre mondiale. Notre pays a éradiqué le fascisme en 1945 », a écrit Medvedev. « N’en doutez pas : dans l’Europe d’aujourd’hui, nous écraserons le hideux néo-nazisme Bandera, si chèrement chéri par les héritiers du Troisième Reich dans l’UE. »

Le Jour de la Victoire est la plus grande fête laïque de Russie. Il organise régulièrement un défilé sur la Place Rouge de Moscou pour célébrer la victoire de la Seconde Guerre mondiale.

Malgré la menace d’une attaque de drone ukrainien sur le défilé, les responsables russes ont déclaré qu’il se poursuivrait comme prévu.

Le président russe Vladimir Poutine a fait des comparaisons similaires entre l’administration ukrainienne et le régime nazi en Allemagne dans les années 1940. On s’attend à ce qu’il répète cette affirmation selon laquelle la Russie combat un prétendu régime nazi en Ukraine, un pays dirigé par un président juif.

Medvedev a également noté que l’Union soviétique avait perdu au moins 20 millions de personnes combattant en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. La Russie en a perdu environ 200 000 depuis qu’elle a envahi l’Ukraine pour la première fois l’année dernière, selon un décompte calculé par le gouvernement ukrainien.

« Je rappelle aux citoyens des pays qui se battent maintenant contre la Russie : plus d’un million de soldats soviétiques ont sacrifié leur vie pour la paix et la libération du fascisme en Europe », a-t-il écrit dans le tweet, ajoutant : « 600 000 citoyens de l’URSS sont morts, libérant la Pologne du fascisme ; 380 000 ont donné leur vie en libérant la Tchéquie et la Hongrie, plus de 100 000 – l’Allemagne. »

Lundi en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé avoir déposé un projet de loi marquant le lundi 8 mai, jour férié fédéral.

« C’est le 8 mai que la plupart des nations du monde se souviennent de la grandeur de la victoire sur les nazis », a déclaré Zelenskyy. « Le monde admire tous ceux qui protégeaient et protégeaient la vie. Qui ont jeté les drapeaux nazis sur le territoire libéré et qui ont ouvert les portes des camps de concentration. Qui ont rendu la liberté aux nations, qui ont détruit et condamné le mal nazi. »

La plupart des pays européens célèbrent la défaite du nazisme le 8 mai. Ce serait la dernière décision de l’Ukraine de s’éloigner de ses racines russes vers une Europe unie.

Il a ajouté : « C’est le 8 mai que le monde honore la mémoire de tous ceux dont la vie a été prise par cette guerre. C’est de l’histoire pure, sans mélanges idéologiques. Et c’est l’histoire de notre peuple, de nos alliés, de toute la monde libre. Aujourd’hui, nous le rendons à notre état.

« Aujourd’hui, j’ai soumis un projet de loi à la Verkhovna Rada d’Ukraine proposant que le 8 mai soit le jour du souvenir et de la victoire sur le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale de 1939-1945 », a également déclaré Zelenskyy. « Souvenir éternel à tous ceux qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale ! Gloire à tous ceux qui ont combattu le nazisme et gagné ! Gloire à tous nos héros des différentes époques, à qui nous devons également la vie ! »

Alors que la Russie affirme qu’elle occupe une place prépondérante dans l’invasion de l’Ukraine, ses attaques répétées contre les structures civiles et les infrastructures du pays ont suscité une condamnation internationale.

Des missiles ont plu sur les maisons et les écoles ukrainiennes, incitant les pays du monde entier à fournir à l’Ukraine des milliards de dollars d’armes et de munitions.

L’Ukraine a récemment remporté des succès dans la guerre, récupérant des territoires auparavant contrôlés, et a lancé une contre-offensive sur le sol russe.

Les analystes sont divisés sur la question de savoir si une frappe de drone au Kremlin le 3 mai était une véritable attaque ou une opération « sous faux drapeau » lancée par la propre armée russe pour justifier ses propres barrages de missiles en Ukraine.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.