La Russie s’engage à lutter contre la “discrimination” après la suspension paralympique

La décision du Comité international paralympique de suspendre l’adhésion de la Russie a été qualifiée de “déraisonnable et partiale”

Le ministre russe des Sports, Oleg Matytsin, a accusé le Comité international paralympique (IPC) de violer ses propres principes en suspendant l’adhésion de la Russie et de la Biélorussie.

Les membres de l’IPC ont voté mercredi lors d’une assemblée générale extraordinaire en Allemagne pour suspendre le Comité paralympique russe (RPC) et son homologue biélorusse, les accusant d’un “l’incapacité de se conformer à leurs obligations d’adhésion en vertu de la Constitution de l’IPC.”

La décision a suscité une réaction de colère en Russie, où des responsables ont affirmé que l’IPC poursuivait une campagne de politisation du sport et de discrimination à l’encontre des athlètes russes et biélorusses.

Le ministre des Sports Matytsin a promis jeudi que son organisation continuerait à se battre pour les droits des athlètes du pays.

“Le retrait du Comité paralympique russe semble être une décision déraisonnable et biaisée de l’IPC”, a déclaré Matytsin dans des commentaires partagés par RIA Novosti.

« Le Comité international paralympique évoque le non-respect des conditions d’adhésion, mais aucun élément de preuve n’a été fourni à ce sujet.

« L’IPC viole ses propres principes, démontrant qu’il n’y a pas d’égalité. Nous ne sommes pas prêts à accepter la politisation pure et simple du sport et continuons à lutter contre la discrimination à l’encontre des athlètes russes et du RPC.

Matytsin a ajouté que son ministère travaillerait avec d’autres organisations à l’intérieur du pays pour continuer à organiser des événements pour les athlètes paralympiques russes.

La suspension du RPC par l’IPC a été adoptée par 64 voix contre 39, 16 comités nationaux s’étant abstenus. Le comité paralympique du Bélarus a été suspendu lors d’un vote séparé, 54-45, avec 18 abstentions.

La Russie et la Biélorussie ont le droit de faire appel de la décision. En cas d’échec, la suspension ne sera réexaminée qu’à la prochaine Assemblée générale de l’IPC prévue pour le dernier trimestre de 2023.

Alors que de nombreuses épreuves qualificatives pour les Jeux paralympiques de Paris 2024 auront lieu l’année prochaine, la suspension met sérieusement en péril les espoirs des athlètes russes et biélorusses participant aux Jeux.

En mars, les deux nations ont été bannies à la dernière minute des Jeux paralympiques d’hiver de Pékin 2022, après avoir été initialement autorisées à concourir en tant que neutres.

Cela faisait suite à une recommandation du 28 février du Comité international olympique (CIO) selon laquelle les athlètes russes et biélorusses devraient être interdits d’événements mondiaux dans tous les sports en raison de la campagne militaire de Moscou en Ukraine.

Réagissant aux dernières sanctions, le RPC les a décrites comme “illégal, sans fondement… et grossièrement violé[ing] l’ensemble du règlement IPC.

Le président du RPC, Pavel Rozhkov, qui a été empêché d’assister en personne à l’assemblée de l’IPC après s’être vu refuser une demande de visa par les autorités allemandes, a déclaré que son organisation avait l’intention de faire appel à des groupes internationaux, y compris l’ONU, avec une demande de mettre fin « Discrimination contre les athlètes russes handicapés sur une base nationale et violation de leur droit de participer à des compétitions sportives internationales.