La RUSSIE a qualifié la décision de ne pas inviter ses représentants aux funérailles de la reine de “profondément immorale” et de “blasphématoire”.

Les présidents, les premiers ministres et la royauté du monde entier se réuniront lundi pour les funérailles nationales – mais Vladimir Poutine a été snobé.

Le cercueil transportant la reine Elizabeth II repose à Westminster Hall Crédit : Getty

Le roi Charles suit le cercueil de la reine lors de la procession cérémonielle du palais de Buckingham au Westminster Hall Crédit : Reuters

Le président russe Vladimir Poutine n’a pas été invité aux funérailles de la reine Crédit : Reuters

Le dictateur russe n’a pas été invité car les liens entre le Royaume-Uni et la Russie restent tendus à cause de la guerre en Ukraine.

La Grande-Bretagne a été l’un des plus grands opposants à l’invasion barbare du pays par la Russie – et l’un des plus grands fournisseurs d’argent, d’armes et d’aide.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a décrit le camouflet comme une “tentative d’utiliser la tragédie nationale à des fins géopolitiques”.

Elle a déclaré: “Nous considérons cette tentative britannique d’utiliser la tragédie nationale, qui a touché le cœur de millions de personnes dans le monde, à des fins géopolitiques pour régler des comptes avec notre pays … comme profondément immorale.

“C’est particulièrement blasphématoire envers la mémoire d’Elizabeth II.”

Elle a ajouté: “L’image unificatrice de la reine Elizabeth II, qui n’a pas interféré avec la politique par principe pendant son règne, n’est pas devenue un obstacle aux attaques dissidentes de Londres, qui sont soumises à l’accomplissement de leurs propres objectifs conjecturaux.

“Pour notre part, nous exprimons nos profondes condoléances au peuple britannique pour la grande perte qui lui est arrivée.”

Des invitations ont été envoyées aux chefs d’État de presque tous les pays du monde – à l’exception de la Syrie, du Venezuela, de l’Afghanistan, de la Russie, de la Biélorussie et du Myanmar.

La Syrie et le Venezuela ne sont pas invités car le Royaume-Uni n’entretient pas actuellement de relations diplomatiques avec ces États, tandis que l’Afghanistan n’a pas été invité en raison de la situation politique actuelle, ont indiqué des sources.

Les dirigeants mondiaux devraient arriver à Londres ce week-end et devraient rendre hommage à la reine Elizabeth avec des visites à Westminster Hall où elle repose en état.

La date limite pour accepter les invitations passe ce soir – après quoi les officiels finaliseront le plan de salle.

La Première Dame Olena Zelenska fait partie des 500 chefs d’État et dignitaires invités au service et à une réception VIP organisée par le roi Charles la veille.

Une source a déclaré: «La présence d’Olena Zelenska est un autre signe du soutien mondial à l’Ukraine alors que la Russie est isolée.

« La Grande-Bretagne est l’un des alliés les plus fidèles de l’Ukraine. Sa présence aux funérailles est un signe de cette amitié et de ce respect mutuel.”

Le président américain Joe Biden et le président français Emmanuel Macron font partie des invités les plus en vue qui ont confirmé leur présence.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, le président turc Recep Erdogan, le président sri-lankais Ranil Wickremesinghe et le président indien Draupadi Murmu seront également présents.

Des dizaines de membres de familles royales étrangères – dont l’empereur Naruhito et l’impératrice Masako du Japon, le roi Felipe VI et la reine Letizia d’Espagne et le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique – feront également partie des 2 000 personnes en deuil à l’abbaye de Westminster.

Pendant ce temps, le chinois Xi Jinping sautera les funérailles et enverra son adjoint à la place.

Mais la décision de dérouler le tapis rouge pour le vice-président Wang Qishan a suscité la fureur des députés conservateurs qui ont déclaré qu’il devrait être banni pour les violations des droits de l’homme dans le pays.

Le député Tim Loughton a déclaré à la BBC: “La Grande-Bretagne ne peut pas avoir de représentants officiels du gouvernement chinois à une occasion aussi importante.”

Les dirigeants mondiaux se joindront à près de 200 travailleurs et bénévoles clés reconnus dans la liste des honneurs de l’anniversaire de la reine.

La veille des funérailles, le roi Charles et sa reine consort Camilla accueilleront des personnalités étrangères lors d’une réception au palais de Buckingham.

Il devrait s’agir du plus grand rassemblement de dirigeants mondiaux de l’histoire moderne et de la première occasion d’État au palais – qui fait l’objet d’un réaménagement de 360 ​​millions de livres sterling – depuis la visite du président Donald Trump il y a plus de trois ans.