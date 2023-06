La Russie s’empare de terres… à Canberra, en Australie

Commentez cette histoire Commentaire

RIGA, Lettonie – Un membre du personnel de l’ambassade de Russie squatte depuis des jours le chantier de construction prévu d’un nouveau bâtiment d’ambassade à Canberra, la capitale australienne, après que le gouvernement a expulsé la semaine dernière la Russie du site pour des raisons de sécurité. Traînant sur sa cigarette, vêtu d’un pantalon de survêtement bleu et d’une doudoune bleu marine, le membre du personnel, qui n’a pas été identifié, sort d’une petite cabine temporaire uniquement pour fumer et prendre des livraisons de nourriture, ont rapporté les médias australiens. Il n’a pas répondu aux questions criées d’un journaliste.

« C’est juste sauvage. C’est presque du jamais vu », a déclaré le député de l’opposition Keith Pitt à Sky News. « Vous ne pouvez pas simplement occuper un territoire puis le revendiquer », a déclaré Pitt, établissant une comparaison avec l’invasion russe de l’Ukraine où le Kremlin vise à annexer quatre régions.

La Russie prévoit une contestation devant la Haute Cour lundi pour annuler la législation adoptée à la hâte par le parlement australien la semaine dernière annulant le bail de la Russie sur le site pour des raisons de sécurité nationale en raison de sa proximité avec le parlement australien.

Livrer du courrier dans une Ukraine ravagée par la guerre : « Il y a encore des gens qui vivent ici »

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que son gouvernement prévoyait que la Russie serait mécontente de l’annulation du bail et doutait que la contestation judiciaire réussisse.

« Nous sommes confiants dans notre position juridique », a déclaré Albanese lors d’une conférence de presse. Il a rejeté les demandes de l’opposition de forcer le Russe à quitter le site, affirmant qu’un « type debout dans le froid sur un peu d’herbe à Canberra n’est pas une menace pour notre sécurité nationale ».

« Surtout quand il fait si froid là-bas », a-t-il ajouté. Les responsables australiens n’ont pas précisé si le membre du personnel de l’ambassade bénéficie de l’immunité diplomatique.

La ministre australienne de l’Intérieur, Clare O’Neil, a déclaré lors de la conférence de presse que l’Australie devait faire face à la menace à la sécurité nationale dans le projet de Moscou « de construire une deuxième ambassade de Russie à deux pas du Parlement.

Les inquiétudes ont grandi au sujet de l’espionnage russe en Australie, membre de l’alliance de renseignement Five Eyes, après l’annonce en février que l’agence de renseignement de Canberra, l’Australian Security Intelligence Organization, avait expulsé « un important réseau d’espionnage » de diplomates russes et d’agents d’infiltration qui avaient été fonctionner pendant 18 mois. L’alliance Five Eyes comprend les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada et la Nouvelle-Zélande.

Le directeur de la sécurité de l’ASIO, Mike Burgess, n’a pas révélé le nombre de Russes expulsés lors d’un discours de février sur les menaces à la sécurité australienne. Mais il a déclaré que le groupe russe était « plus grand et plus dangereux » qu’un précédent réseau d’espionnage majeur démantelé l’année dernière.

« Les mandataires et les agents ont été recrutés dans le cadre d’un réseau plus large. … Entre autres activités malveillantes, ils voulaient voler des informations sensibles », a déclaré Burgess, faisant référence au plus grand réseau d’espionnage. « Nous les avons observés. Nous avons cartographié leurs activités. La ruche, c’est l’histoire.

Burgess a déclaré dans une interview aux médias en février que l’Australie subissait le plus haut niveau de menaces à la sécurité de son histoire, notamment l’espionnage, l’ingérence étrangère et les complots terroristes.

Le député de haut rang de l’opposition, Barnaby Joyce, ancien chef du Parti national, s’est moqué vendredi du Russe qui occupe la cabane de construction, connue dans l’argot australien sous le nom de donger et qui est située dans la banlieue huppée de Canberra à Yarralumla.

« Traînez avec votre compagnon donger et je pense que vous allez en avoir marre des gelées assez rapidement », a déclaré Joyce dans des commentaires diffusés sur Sky News. « Il suffit de couper l’alimentation. Laissez-le s’asseoir à l’avant, fumer ses bunkers », a-t-il dit, faisant référence aux cigarettes.

La semaine dernière, la Russie a accusé Canberra d' »hystérie russophobe » à propos du bail annulé et le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur d’Australie à Moscou, Graeme Meehan, pour protester, menaçant de représailles. Moscou a qualifié cette décision « d’étape franchement politisée et hostile », ajoutant que les relations avec Canberra « ont atteint leur point le plus bas de l’histoire ».

L’interdiction russe du fonds pour la faune signale l’isolement même sur la protection des animaux

Le ministère russe des Affaires étrangères a sanctionné jeudi 48 Australiens, dont des politiciens, des sous-traitants militaires et des journalistes, en plus des centaines déjà interdits de Russie, ajoutant que davantage d’Australiens seraient interdits à l’avenir.

L’agence de presse russe RIA Novosti, propriété de l’État, a rapporté la nouvelle contestation judiciaire de la Russie. L’année dernière, l’ambassade a intenté une action en justice avec succès pour annuler les mesures prises par l’Autorité de la capitale nationale de Canberra pour annuler le bail signé par la Russie en 2008.

Après que la Russie ait construit un petit bâtiment sur le site, l’autorité avait fait valoir que des travaux de construction partiels avaient porté atteinte à « l’esthétique, l’importance et la dignité » de la zone.

Les diplomates russes ont enfreint les lois locales dans le passé, le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce réclamant près de 90 000 $ à l’ambassade de Russie pour des contraventions pour excès de vitesse impayées, des amendes de stationnement et de circulation datant de 15 ans, selon un rapport du Guardian, basé sur une demande d’accès à l’information. Aux États-Unis, 49 Russes, tous diplomates ou leurs conjoints, ont été inculpés en 2013 pour un stratagème de fraude à Medicaid remontant à 2004.

Offrez cet article Article cadeau