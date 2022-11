La Russie sélectionne des dirigeants pour une “Fédération de programmation sportive” unique

La Russie déclare être le premier pays au monde à reconnaître la programmation compétitive comme un sport officiel

La Russie a choisi les responsables qui dirigeront sa nouvelle “Fédération de programmation sportive”, qui serait la première du genre au monde.

Plus tôt cette année, lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le ministre russe des Sports Oleg Matytsin et le ministre du Développement numérique, des Télécommunications et des Médias de masse, Maksut Shadayev, ont signé un accord pour développer le sport, y compris la création d’une fédération.

Le ministère des Sports a annoncé cette semaine que l’organisation serait présidée par le vice-ministre russe des Sports, Odes Baysultanov.

Maxim Parshin, vice-ministre du développement numérique, des télécommunications et des médias de masse, a été élu président de la fédération.

« La nouvelle fédération sportive nous permettra, avec nos collègues du ministère russe du Développement numérique, de promouvoir et de soutenir efficacement un domaine aussi stratégiquement important que la programmation compétitive. Notre objectif est de former une nouvelle génération d’informaticiens hautement qualifiés qui allieront sport et nouvelles technologies. dit Baysultanov.

Les responsables russes affirment qu’ils sont les premiers au monde à reconnaître la programmation compétitive comme un sport officiel.

La nouvelle fédération comprend actuellement 43 branches régionales et prévoit d’organiser des tournois régionaux de qualification pour un championnat russe. Des participants de pays étrangers pourraient également être invités à l’événement.

Parshin a déclaré que lui et ses collègues du ministère des Sports “sont convaincus que, premièrement, la programmation sportive peut devenir un nouveau sport intellectuel national.”

“Deuxièmement, l’un des plus massifs, puisqu’il est accessible à tous les participants, quel que soit leur âge, physique et financier”, il ajouta.

“Enfin, le nouveau sport a un lien direct avec les activités professionnelles – les participants et les gagnants des compétitions occuperont des postes de direction dans les entreprises informatiques et développeront l’industrie des technologies de l’information.”

La Russie a en outre été encouragée à créer la fédération après que ses équipes aient bien performé au Concours international de programmation collégiale en 2021.

L’Université d’État russe de Nizhny Novgorod a remporté le concours mondial de codage https://t.co/H8acgv7qvw Félicitations !

🏆 L’International Collegiate Programming Contest est un concours de programmation algorithmique pour les étudiants. pic.twitter.com/2D6jmV8A7s — ★ Liliana Pertenava (@LilianPertenava) 5 octobre 2021

L’événement est la compétition jeunesse la plus prestigieuse en informatique et les équipes russes ont remporté quatre prix, dont la médaille d’or et le championnat général.

La fédération entend développer et populariser la programmation compétitive en tant que nouveau sport intellectuel et accroître l’intérêt pour la programmation en tant qu’activité professionnelle. “par la motivation compétitive”, tel que rapporté par RIA Sport.

En 2024, la Russie accueillera également les “Jeux du futur” à Kazan, présentés par les organisateurs comme «combinant le concept de« phygital »(physique et numérique) et unissant le sport classique et les sports électroniques ou la technologie VR-/AR.»