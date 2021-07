La RUSSIE se vante d’avoir désormais l’armée la plus moderne et la plus meurtrière au monde – au milieu des tensions croissantes avec ses anciens ennemis au sein de l’OTAN.

Le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré que son arsenal de pointe est désormais bien loin de l’époque où le Kremlin avait l’habitude de faire défiler des « boîtes de conserve ».

Est2Ouest

Le ministre de la Défense Sergueï Choïgou affirme que la Russie possède l’armée la plus moderne au monde[/caption]

Est2Ouest

Des combattants russes ont escorté des bombardiers stratégiques américains au-dessus de la mer de Béring aujourd’hui, selon le Kremlin[/caption]

Il s’exprimait alors que l’armée de Vladimir Poutine revendiquait deux nouvelles rencontres éclair avec des avions militaires américains au cours des dernières 24 heures.

Lors du premier incident, des chasseurs MiG-31 et Su-35 ont été dépêchés pour « escorter » trois bombardiers stratégiques B-52H de l’US Air Force au-dessus de la mer de Béring, selon le Centre de contrôle de la défense nationale russe.

Les «trois cibles aériennes» se seraient approchées de l’espace aérien russe au-dessus des eaux neutres.

Dans le second, un MiG-31 a été déployé pour surveiller un avion espion P-8A Poséidon de la marine américaine qui « s’approchait rapidement » de la péninsule du Kamtchatka dans l’Extrême-Orient russe.

« Il a été escorté au-dessus des eaux de l’océan Pacifique le long de la côte sud-est du Kamtchatka », a indiqué un rapport sur l’incident.

Plus tôt cette semaine, un incident similaire s’est produit en mer Noire – où un navire de la Royal Navy a eu un accrochage avec les garde-côtes russes le mois dernier.

« La Russie a signalé à plusieurs reprises l’intensification de l’activité des avions de l’OTAN près de ses frontières, avertissant que de telles actions du bloc près du territoire du pays pourraient entraîner des incidents », a déclaré le média d’État Sputnik.

MENACE NUCLÉAIRE

Shoigu a déclaré que la Russie possédait désormais le plus haut niveau d’armement modernisé parmi toutes les armées du monde.

« Aujourd’hui, tous comprennent et déclarent, certains avec colère et d’autres avec approbation, que l’armée russe possède plus de 70% d’armements et de matériel militaire de pointe », a-t-il déclaré.

« C’est le pourcentage le plus élevé parmi les armées du monde. »

Il a ajouté : « En parlant des forces nucléaires stratégiques, le niveau d’armement moderne est supérieur à 80 %.

« Ce chiffre équivaut à 83% pour les forces nucléaires stratégiques qui sont l’épine dorsale du système de dissuasion nucléaire, notre bouclier nucléaire. »

La Russie a utilisé le conflit syrien pour tester plus de 320 types d’armes, a-t-il déclaré.

« Il y a neuf ans, on nous a dit que nous emmenions une autre boîte de conserve au défilé », a-t-il déclaré avant d’ajouter « Aujourd’hui, personne n’en parle ».

Parmi l’arsenal russe se trouve une nouvelle arme hypersonique dont le Zircon – qui doit subir les derniers tests dans les quinze prochains jours.

Shoigu a déclaré que le grand défilé naval principal de la Russie à Saint-Pétersbourg le 25 juillet « impliquera 54 navires, dont des frégates indiennes, iraniennes et pakistanaises, et plus de 4 000 militaires y participeront ».

En mai, Poutine s’est engagé à défendre la Russie contre les menaces occidentales lors d’une célébration marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Il a salué les réalisations de l’Union soviétique dans la défaite du nazisme lors du vaste défilé militaire sur la Place Rouge commémorant le 76e anniversaire de la fin de la guerre.

Dans le grand défilé, il y avait 12 018 soldats et 191 pièces de matériel militaire, y compris des lanceurs de missiles balistiques intercontinentaux.

ARMES À FEU

Il comprenait les chars T-34 de guerre, mais aussi des armes de pointe symbolisant la puissance militaire croissante de la Russie.

Il s’agit notamment des véhicules Typhoon-PVO, des véhicules de combat d’infanterie BMP-3 et BMP-2 équipés du module de combat Berezhok et des véhicules de combat d’infanterie avancés Kurganets-25.

D’autres armes redoutables comprenaient le système de missiles tactiques Iskander-M à capacité nucléaire, le lance-roquettes multiple Tornado-S, les obusiers automoteurs Msta-S et Koalitsia-SV.

Les systèmes de missiles S-400, les véhicules de combat d’infanterie aéroportés BMD-4M et BTR-MDM Rakushka et les véhicules lance-flammes lourds TOS-1A étaient exposés.

Les systèmes de missiles antiaériens à moyenne et courte portée Buk-M3 et Tor-M2 et le lanceur de missiles antiaériens Pantsyr-S étaient également présentés.

Sur les pavés de la Place Rouge, les lanceurs Yars ICBM, les APC BTR-82A et les véhicules blindés de transport de troupes à roues avancés basés sur la plate-forme Boomerang.

Une exposition aérienne comprenait des bombardiers stratégiques Tupolev Tu-160 et Tu-95MS, des chasseurs Sukhoi Su-35S, ainsi que des bombardiers Su-34 et Su-24M.





Est2Ouest

Le Kremlin affirme également avoir intercepté une patrouille de l’US Navy P-8A Poseidon au-dessus de l’océan Pacifique[/caption]

AFP

L’armée de Poutine a montré son matériel lors d’un défilé très médiatisé en mai[/caption]

Getty – Contributeur

Un véhicule de mobilité d’infanterie polyvalent Tigre et un ICBM RS-24 Yars étaient exposés[/caption]